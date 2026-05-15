Viviendas y pileta climatizada: así avanza la obra del primer complejo para personas mayores

El gobernador recorrió la obra y constató que lleva un 65% de su ejecución. Tiene galerías, biblioteca, jardín de invierno, huertas, parrillas y sectores de encuentro.

El primer Centro Integral para Personas Mayores en Neuquén Capital tiene un avance de obra del 65%. El gobernador Rolando Figueroa indicó que se está avanzando en la construcción “de un complejo con 32 viviendas, centro de día y una pileta climatizada que habían sido iniciadas con financiamiento nacional y que hoy continúa la Provincia”.

El mandatario neuquino sostuvo que se trata de un nuevo concepto que vamos a llevar a cada una de las regiones. “Combina soluciones habitacionales con servicios de salud primaria, espacios recreativos, educativos y deportivos, en una propuesta integral que busca fortalecer la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de las personas mayores”, explicó Figueroa.

El gobierno provincial, a través del ministerio de Infraestructura y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), lleva adelante la construcción de 32 viviendas, un centro de día y una pileta climatizada en Neuquén capital.

Estas obras forman parte del plan Neuquén Habita, que impulsa soluciones habitacionales en todo el territorio provincial. Los trabajos registran un avance acumulado del 33 por ciento y se prevé su finalización para el segundo semestre de 2026.

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Inversión millonaria

La inversión supera los 2.400 millones de pesos. El complejo estará conformado por 32 viviendas - 26 monoambientes y 6 de dos ambientes- además de espacios comunes, galerías, biblioteca, jardín de invierno, huertas, parrillas y sectores de encuentro. A su vez, incluirá un Centro de Día de 788 metros cuadrados y una pileta climatizada cubierta de 159 metros cuadrados, que no solo estarán destinados a los residentes sino que también podrán integrarse a la comunidad del barrio.

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El proyecto combina soluciones habitacionales con servicios de salud primaria, espacios recreativos, educativos y deportivos, en una propuesta integral que busca fortalecer la autonomía, la inclusión y la calidad de vida de las personas mayores.

Desde el gobierno provincial destacaron que, frente al retiro del Estado nacional en materia de obra pública, Neuquén decidió sostener y continuar este tipo de proyectos estratégicos, garantizando la continuidad de obras que impactan directamente en el bienestar de la comunidad.

La intervención forma parte de la política habitacional que la Provincia desarrolla orientada a ampliar el acceso a la vivienda, fortalecer el desarrollo urbano y generar soluciones concretas para distintos sectores de la población.

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