Filmaron a una pareja de borrachos en el playón de la UNCo y huyeron a toda velocidad

Un trabajador detectó que el conductor y la acompañante de un auto que ingresó al playón de la UNCo estaban en muy mal estado, pero no logró que desistan de manejar.

Filmaron a una pareja de borrachos en un estacionamiento y huyeron a toda velocidad

Un trabajador de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) filmó en la mañana de este jueves una situación alarmante. Detectó que un joven y su compañera ingresaron en auto al playón universitario borrachos , y aunque el trabajador les pidió que desistan de manejar, ellos salieron a toda velocidad.

"¡Flaco! No podés venir así acá", le dijo el trabajador, quien intentó que no siga conduciendo. En el video logró capturar la respuesta del conductor, que se veía totalmente alcoholizado.

La advertencia que le dio fue que en ese estado podía chocar a un estudiante o a un empleado de la universidad. Por eso, le avisó que iba a llamar a la policía.

playón de la unco

"Ingresaron a toda velocidad a bordo de un vehículo al playón de estacionamiento de la universidad. Estaban completamente borrachos y pude acercarme a decirles que no podían conducir en ese estado. Les dije que daría aviso a la policía y me respondieron "si es que me alcanzan" entre risas y con un fuertísimo olor a alcohol", contó el trabajador a LM Neuquén.

El empleado confirmó que dio aviso a la policía inmediatamente para que puedan interceptarlos, y que les puso a su disposición todos los datos y el video. "Ya que creí muy importante que los detuvieran antes de que provoquen un accidente, en un horario donde muchos salen a trabajar o a llevar a sus hijos a la escuela", lamentó.

SFP Estudiantes UNCo (1) Sebastián Fariña Petersen

"Realmente me hubiera gustado haber podido hacer más, pero debemos cumplir con normativas. Ellos entre risas demostraron no tener ninguna intención de bajarse del auto, ni ceder de lo que estaban haciendo. Pasa esto en una provincia donde muchos perdieron la vida saliendo a trabajar y no volvieron nunca más a su hogar por culpa de gente alcoholizada", denunció.

Para este hombre, lo importante era que se llamara a la policía para que intentara identificar al automovilista y no permitirle que continúe manejando. Así, buscaba evitar cualquier accidente.

Una pareja de borrachos ingresó a gran velocidad al playon de la universidad

Choque en Plaza Huincuil

En octubre del año pasado un fuerte accidente de tránsito ocurrió en Plaza Huincul y generó un gran despliegue de fuerzas en la zona centro. La combinación de la alta velocidad y el consumo de alcohol terminó con un vehículo destrozado, un poste de luz derribado y dos personas hospitalizadas con lesiones leves.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6.40 de la madrugada, en avenida San Martín al 459, y fue protagonizado por un Volkswagen Gol blanco y una trafic que estaba estacionada sobre la misma arteria.

La subcomisaria Rosana Monsalve, jefa de la División Tránsito de Plaza Huincul, explicó que el siniestro tuvo como principal responsable al conductor del Gol, un joven de 28 años domiciliado en la ciudad, quien transitaba solo. Es decir, sin acompañantes.

"El vehículo venía a gran velocidad y al llegar a la esquina de San Martín y Copahue impacta con la parte frontal derecha en el lateral izquierdo de la Trafic estacionada", detalló, en diálogo con LM Neuquén.