Neuquén presentará las nuevas armas y bodycams para reforzar a la Policía

La medida forma parte de un plan de modernización integral que incluye capacitación táctica, infraestructura, más efectivos y la lucha contra el narcotráfico.

El gobierno de Neuquén avanzará con la incorporación de nuevas armas menos letales Byrna y c ámaras corporales para la Policía provincial, en el marco de un plan integral de modernización y fortalecimiento operativo impulsado por la gestión del gobernador Rolando Figueroa .

La provincia adquirirá un total de 1.200 dispositivos Byrna y 200 bodycams destinadas al personal policial. Según se informó oficialmente, el objetivo es fortalecer los protocolos de actuación, mejorar la transparencia institucional y ampliar las herramientas disponibles para el uso progresivo de la fuerza.

Las armas Byrna funcionan mediante aire comprimido con cartuchos de CO y permiten disparar proyectiles cinéticos o químicos irritantes sin utilizar pólvora ni munición letal. Tienen un alcance efectivo de entre 10 y 20 metros y están diseñadas para intervenir en situaciones de riesgo reduciendo la posibilidad de lesiones graves o consecuencias fatales.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que estos dispositivos serán utilizados especialmente en intervenciones urbanas, reducción de personas agresivas, control de disturbios de baja intensidad y procedimientos en espacios cerrados. Además, destacaron que constituyen una herramienta intermedia entre los métodos de contacto directo y las armas de fuego tradicionales.

ministro de Seguridad Neuquen Matías Nicolini

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, aseguró que “esta nueva adquisición es parte de la estrategia trazada por el gobernador Rolando Figueroa, con una planificación clara, objetivos concretos y una decisión política firme de fortalecer la seguridad en toda la provincia”.

Además, remarcó que “en las próximas semanas la provincia continuará incorporando y entregando equipamiento a los grupos tácticos, a Bomberos y a la fuerza en general, profundizando el proceso de modernización y fortalecimiento operativo”.

Cámaras corporales y capacitación policial

La incorporación de bodycams buscará complementar la política de modernización policial mediante el registro en tiempo real de los procedimientos. De acuerdo a lo informado, las cámaras permitirán fortalecer la transparencia institucional, resguardar tanto a efectivos como a ciudadanos y mejorar los procesos probatorios en investigaciones judiciales.

En paralelo, la provincia viene desarrollando capacitaciones y certificaciones para el uso de herramientas menos letales y dispositivos electrónicos de inmovilización, con protocolos específicos y formación especializada para el personal policial.

policia neuquen

Más policías, obras y lucha contra el narcotráfico

La presentación del nuevo equipamiento, a realizarse el próximo jueves 28 de mayo, forma parte de una política integral de fortalecimiento de la seguridad pública que Neuquén lleva adelante durante 2025 y 2026. El plan incluye inversiones en infraestructura, incorporación de personal, modernización tecnológica y una estrategia focalizada en la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico.

Según datos oficiales, en los últimos dos años se incorporaron 2.000 nuevos efectivos a la Policía provincial, con el objetivo de reforzar la capacidad preventiva y operativa en todo el territorio neuquino.

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Además, se ejecutaron y proyectaron más de 48.000 metros cuadrados de obras entre comisarías, destacamentos y unidades penitenciarias. En ese contexto, el sistema penitenciario provincial incrementó en un 135 por ciento su capacidad carcelaria en el marco de la Ley de Emergencia Penitenciaria.

Otro de los ejes destacados por el gobierno provincial fue la desfederalización del narcomenudeo a través de la implementación de la Ley Provincial N.º 3488, que habilita a la Justicia provincial y a la Policía neuquina a intervenir directamente en investigaciones vinculadas al microtráfico.

microtrafico cutral co

A un año de la entrada en vigencia de la normativa, se concretaron más de 311 allanamientos relacionados con el microtráfico y se obtuvieron 145 condenas por venta de estupefacientes al menudeo. También se secuestraron cocaína, cannabis, drogas sintéticas, armas de fuego, dinero y vehículos vinculados a actividades delictivas.

En paralelo, la provincia avanzó en la creación de un Laboratorio de Toxicología provincial que contará con equipamiento de última generación para fortalecer las pericias y agilizar investigaciones relacionadas con la narcocriminalidad.

“Hoy estamos recuperando capacidad operativa, infraestructura y presencia territorial porque entendemos que Neuquén en muy poco tiempo va a duplicar su población y tenemos que estar preparados para ese crecimiento”, concluyó Nicolini.