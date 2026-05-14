Turismo 4x4 con historia y naturaleza: la interesante propuesta de un prestador en el norte neuquino

Entre montañas imponentes, caminos de ripio y paisajes que parecen intactos, Ariel Aravena convirtió su pasión por el norte neuquino en una experiencia turística distinta.

Prestador habilitado por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, combina travesías en vehículos 4x4 con relatos sobre la cultura local, gastronomía regional y una mirada consciente sobre el cuidado ambiental.

La propuesta no se limita solo a recorrer caminos difíciles o descubrir paisajes escondidos. Cada salida busca conectar a los visitantes con la identidad del territorio.

“Aparte de la agencia de viajes, tengo habilitación como guía de vehículos 4x4, de turismo arqueológico y también como guía de trekking”, explicó Ariel, quien desde hace años trabaja mostrando los rincones menos conocidos del norte neuquino.

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La actividad creció en paralelo con la profesionalización del sector. Según contó, muchas veces son agencias de otras provincias las que lo convocan para acompañar caravanas.

“Me contratan empresas de La Pampa o Buenos Aires porque están obligadas a contar con un prestador local habilitado para este tipo de recorridos”, detalló.

Una actividad cada vez más regulada

La regulación del turismo aventura marcó un antes y un después en este tipo de experiencias. Ariel recordó que durante mucho tiempo la actividad no contaba con controles específicos, algo que cambió recientemente.

“Primero tuve una habilitación provisoria y ahora ya tengo una definitiva por tres años. Antes esto no estaba regulado”, explicó. “Primero tuve una habilitación provisoria y ahora ya tengo una definitiva por tres años. Antes esto no estaba regulado”, explicó.

Para él, ese ordenamiento no solo brinda seguridad, sino que también incorpora una mirada ambiental fundamental para preservar los lugares que se visitan.

“La regulación trae una mirada mucho más fuerte sobre el cuidado del ambiente, porque nos movemos en zonas muy sensibles y tenemos que ser extremadamente respetuosos”, señaló.

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Cada travesía debe ser informada previamente a distintos organismos provinciales y municipales. “Tenemos que presentar itinerarios al ministerio de Turismo, después se envían a Áreas Naturales y cada actividad debe ser avisada también a Ambiente y a los municipios”, detalló.

Además, remarcó que los recorridos se realizan únicamente por senderos habilitados y caminos ya existentes. “No hacemos campo travieso porque eso puede afectar seriamente el ambiente. Nos exigen ser muy prudentes”, sostuvo.

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Mucho más que manejar en la montaña

Aunque muchos turistas llegan atraídos por el desafío de conducir en caminos de montaña, Ariel asegura que la experiencia termina siendo mucho más profunda. “El turista viene y se encuentra con la Cordillera del Viento y con una inmensidad difícil de explicar. Creo que eso resume bastante lo que vienen a buscar”, expresó.

También comentó que muchas personas aprovechan la experiencia para aprender técnicas de manejo en terrenos complejos. “Hay gente que viene de lugares donde no existen desniveles o caminos así. Para muchos también es una experiencia de aprendizaje”, indicó.

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Sin embargo, lo que más sorprende a quienes llegan al norte neuquino suele ser el paisaje inesperado.

“La mayoría se va asombrada. Buscan Patagonia, pero no imaginan encontrarse con estos ríos, valles, arroyos y toda esta geografía tan distinta”, relató.

Cultura, historia y gastronomía local

Uno de los aspectos que Ariel considera esenciales en cada travesía es incorporar la historia y la identidad de la región. “Hablamos mucho de la trashumancia, de los arreos, de los crianceros, del arte rupestre y de la historia del norte neuquino”, explicó.

A eso se suma una experiencia gastronómica que para muchos turistas termina siendo uno de los momentos más recordados del viaje. “Nuestra propuesta incluye comer un asado de chivo en puestos de veranada. Siempre tratamos de coordinarlo con los puesteros”, contó.

Ese vínculo también tiene un impacto económico positivo para las familias de la zona. “La idea es que la actividad beneficie a la gente que vive en el territorio y genere trabajo para los puesteros”, destacó.

Las travesías suelen realizarse en caravanas de seis o siete camionetas y recorren distintos puntos emblemáticos del norte provincial.

“Hacemos base en Chos Malal y después seguimos por lugares como Varvarco, Tricao Malal, Pampa Ferraina, Aguas Calientes y sectores cercanos al límite con Chile”, describió. “Hacemos base en Chos Malal y después seguimos por lugares como Varvarco, Tricao Malal, Pampa Ferraina, Aguas Calientes y sectores cercanos al límite con Chile”, describió.

Pero para Ariel, lo más importante no siempre está en el paisaje. “Se genera una energía muy linda entre las personas. Compartir el viaje, la comida y la experiencia hace que el grupo termine viviendo algo muy especial”, aseguró.

Y agregó que, al finalizar cada recorrido, los turistas destacan especialmente el costado cultural de la experiencia.

“Cuando hacemos las evaluaciones, muchos valoran más que les cuentes sobre la veranada, los arreos o la historia del lugar que el propio desafío de manejar en la montaña”, concluyó.

Aquella persona interesada en realizar la actividad puede contactarse con el prestador a través de Instagram: @piuquepicun o vía WhatsApp: 2948 40-6768.