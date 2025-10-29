Ford Experience: Fiorasi pone a prueba el potencial 4x4 de sus camionetas en la barda neuquina

Las camionetas Ford Ranger y Maverick, líderes en el segmento pickup, demostraron su potencia y tecnología en una experiencia off road. Este miércoles sigue una jornada exclusiva para las empresas.

La pista de motocross de Neuquén se convirtió este martes en el escenario de Ford Experience, un evento anual pensado para vivir la adrenalina de los circuitos más exigentes de las bardas neuquinas y poner a prueba todas las funcionalidades de las camionetas 4x4 de la marca. La respuesta del público va en línea con el exitoso asentamiento que tuvo la concesionaria Fiorasi en Neuquén , con una rápida inserción en el mercado regional.

Juan Ignacio Varni, gerente general de Ford Fiorasi en Neuquén, explicó cómo se vivía el primer día de la actividad, que permitió conocer en detalle los aspectos técnicos de dos modelos 4x4 de la marca, Ford Ranger y Ford Maverick, que cada año se renuevan con nuevas prestaciones y tecnología integrada para sumar más confort y una mayor seguridad para los conductores.

Si bien se trata de una propuesta nacional que Ford Fábrica celebra en distintas ciudades del país, el éxito que tiene el segmento pickup en Neuquén motivó a los responsables de Ford Fiorasi a coordinar con la fábrica para extender la actividad durante dos días: este martes, la experiencia estaba destinada al público en general, pero se espera que el miércoles la pista de motocross reciba a los clientes de Ford Pro: las empresas que buscan flotas de vehículos para industrias como el oil and gas.

Fiorasi - ford (15) Claudio Espinoza

Ford Experience: 4x4 en primera persona

La Ford Experience busca que el público de distintas ciudades viva la conducción en 4x4 en primera persona, con terrenos desafiantes que ponen a prueba no sólo su valentía sino las prestaciones de los vehículos.

"Es un recorrido que va por todo el país y se hace todos los años. Esta es la edición en la ciudad de Neuquén, donde se arma un circuito este 4x4 para que la gente pueda venir y vivir la experiencia 4x4 en una de nuestras Ranger y en una de nuestras Maverick, que ahora son todas 4x4", dijo Varni y agregó: "es un circuito muy exigente y así la gente puede experimentar un poco más en profundidad y aplicar las técnicas que explican nuestros conductores personalizados".

Pese a que los circuitos que propone la barda neuquina son difíciles, el público se sorprende al ver cómo la tecnología incorporada en el vehículo transforma ese terreno inhóspito en una experiencia confortable de manejo. "Quedan sorprendidos porque no saben el alcance que tiene y cuando le dan las técnicas de manejo, cambia mucho la forma. Y también por la tecnología", dijo el gerente y agregó: "Es como un cambio de paradigma, la tecnología lo hace todo. Y estas Ranger que están a primer nivel mundial en cuanto a tecnología hacen mucho más fácil la conducción en este tipo de circuitos".

Reel entrevista Juan Ignacio Varni, gerente general de Ford Fiorasi en Neuquén

En Neuquén, Fiorasi crece mes a mes

El desembarco de Fiorasi en Neuquén se dio hace apenas seis meses. En marzo, tomaron la concesión y, desde entonces, notaron no sólo una rápida aceptación por parte del público regional sino un crecimiento mes a mes en el volumen de ventas,, que los impulsó a apostar por nuevas sucursales.

En ese sentido, la firma mantuvo su local de General Roca y la icónica esquina de calle Perticone, en Neuquén capital, pero también apostaron a Cipolletti, con una nueva sucursal que ofrece un servicio integral de venta y posventa para los clientes que prefieren esa locación.

"En el segmento de pick-up, estamos creciendo todos los meses, somos la agencia número uno en el país de ventas de Ford Pro, de venta de XL, de 4x4", dijo Varni sobre la propuesta que se mostró durante esta Ford Experience, y que tiene una gran recepción entre las compañías que buscan unidades aptas para el trabajo de la industria petrolera.

Por otro lado, los productos de Ford también tienen buena recepción entre los clientes finales, con algunos modelos estrella como la Ford Maverick, Bronco y la Territory, que se convirtió en una de las estrellas de la marca. "Es un producto que se vende muy bien, ha llegado muy bien a la gente, es muy comercializada y la gente así lo valora", aseguró Varni.

Ford Fiorasi - Video test Drive - Yamil

Fiorasi - ford (21) Claudio Espinoza

"La gente y las empresas cada vez nos eligen más, tanto para la oferta del catálogo de trabajo como para la oferta más de alta gama, media y media alta, y también con nuestro segmento SUV la Territory", dijo y agregó que cuentan con disponibilidad en las sucursales para que los potenciales clientes vean el nuevo diseño y hagan pruebas de manejo.

Varni recordó que la concesionaria ofrece planes de pago con distintos bancos, así como una financiación de hasta 30 millones de pesos en 18 meses a tasa bajas. "Así que son productos que están al alcance de la mano y hoy por hoy las tasas este son convenientes y y la gente lo está eligiendo", aclaró.

Una apuesta hacia para el futuro

Mirando hacia el futuro, el desafío es aún más grande y está directamente ligado al desarrollo económico de la región. Fiorasi ya está proyectando una ampliación en la sucursal de Cipolletti, enfocada en el warehouse de repuestos, lo que a su vez significará la generación de más puestos de trabajo.

Fiorasi - ford (13) Claudio Espinoza

Sin embargo, el proyecto más ambicioso para el 2026 se centra en la industria de la energía. La concesionaria está proyectando construir un taller en Añelo, con una gran una inversión. Esta iniciativa era vista como muy necesaria para la zona y está motivada por la demanda de la industria del oil and gas en Vaca Muerta.

Este futuro taller en Añelo ofrecerá un servicio post-venta integral para Ford Pro. El objetivo principal es atender a las flotas corporativas, aunque también estará disponible para los clientes particulares que residan en Añelo.

Dado que la mayoría de los clientes de Fiorasi son corporativos, con una porción de casi el 70% de su cartera, y la demanda del sector de Vaca Muerta es determinante, este proyecto demuestra la estrategia de la concesionaria de crecer junto a la expansión económica de la cuenca neuquina.

Los Canales es mucho más que un barrio: es una comunidad que elige vivir en contacto en un ambiente natural, con infraestructura moderna, espacios verdes, lugares de encuentro, seguridad y una calidad de vida que se construye día a día entre todos.

Fiorasi - ford (6) Claudio Espinoza

Fiorasi - ford (12) Claudio Espinoza