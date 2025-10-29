Rolando Figueroa visitó al nuevo canciller Pablo Quirno antes de viajar a Brasil: "Queremos llevar nuestra energía al mundo"

El gobernador se reunió con el flamante canciller antes de iniciar su misión en Brasil, donde promoverá el gas neuquino y nuevos acuerdos energéticos.

El gobernador Rolando Figueroa se reunió este miércoles con el nuevo canciller argentino, Pablo Quirno , antes de emprender su viaje oficial a Brasil , donde encabezará una misión para promover los recursos energéticos, turísticos y productivos que genera la provincia de Neuquén .

Durante el encuentro, Figueroa felicitó a Quirno por su designación y destacó la importancia de seguir fortaleciendo la proyección internacional del gas neuquino, en un contexto en el que Vaca Muerta se consolida como una de las principales reservas de gas no convencional del mundo.

“Neuquén es hoy reconocida en el mundo por su enorme potencial energético. Tenemos por delante el desafío de llevar nuestra energía al mundo y convertir ese desarrollo en mejores condiciones de vida para nuestra provincia y para todo el país”, afirmó el mandatario.

quirno Pablo Quirno fue designado como ministro de Relaciones Exteriores.

Tenemos por delante el desafío de llevar nuestra energía al mundo y convertir ese desarrollo en mejores condiciones de vida para nuestra provincia y para todo el país”, afirmó el gobernador tras el encuentro en Buenos Aires.

Viaje a Brasil: promocionar recursos energéticos y turísticos

A tal fin informó que viajará a Brasil para promocionar los recursos energéticos, turísticos y productivos que genera la provincia y que pueden ser atractivos para el vecino país tal es el caso del gas neuquino, los destinos de invierno y productos patagónicos de calidad como los vinos que se elaboran en Neuquén.

Explicó que “nosotros tenemos una oportunidad, ya que Brasil se está quedando sin gas, sobre todo la industria de San Pablo. Estamos trabajando con un conjunto de empresarios que quieren avanzar en este sentido”.

La relación de Neuquén con Brasil se ha ido forjando a lo largo del tiempo. El gobernador ha mantenido reuniones con el presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva donde ha quedado plasmado el rol importante que tiene el gas de Vaca Muerta para el cono sur en el proceso de transición energética. Además, Argentina y Brasil firmaron durante la Cumbre del G20 -realizado en noviembre del año pasado en Río de Janeiro- un acuerdo para acelerar la provisión del gas neuquino a las industrias brasileñas.

p02A-gas-neuquino.jpg Vaca Muerta puede abastecer con el gas neuquino al país y también al mundo.

La intención ahora es firmar un acuerdo para que las moléculas que necesita Brasil salgan desde Vaca Muerta y lleguen a ese destino. “El ducto lo tienen que construir ellos, pero para nosotros sería una muy buena noticia tener la posibilidad de colocar 30 millones de metros cúbicos día”, reconoció.

Además de mantener reuniones con el empresariado brasileño, el gobernador indicó que también van a generar una muestra importante de Neuquén, “en donde no solo vamos con gas y petróleo, sino que también llevamos la promoción turística y nuestros productos patagónicos; entre ellos, por supuesto, el vino que es algo muy demandado en Brasil”.

En la búsqueda de nuevos mercados cobra relevancia la posibilidad de lograr la habilitación del aeropuerto de Neuquén para exportar determinados productos como las truchas que se producen en Alicurá o Piedra del Águila. “Se nos está abriendo una gama de oportunidades y la tenemos que aprovechar”, opinó el gobernador.

Rolando Figueroa: la visión del gas neuquino

Desde hace tiempo, y en distintos encuentros, el gobernador viene recordando que el gas producido en la provincia ya abastece el mercado interno, sustituye importaciones y comienza a llegar a los mercados regionales. “Avanzamos con Chile, con Brasil y con otros países de América Latina”, dijo, aunque advirtió que, dado que la ventana de extracción del gas oscila entre 30 y 50 años, es clave abrir nuevos mercados e incluso llegar a Europa.

Figueroa anticipó que Neuquén proyecta abastecer al sur de Brasil con 30 millones de metros cúbicos diarios de gas desde Vaca Muerta, como parte de la estrategia de expansión energética regional. “Monetizar el subsuelo de manera inteligente, agregando valor con tecnología y energía limpia, es el rumbo a seguir”, sostuvo.

El mandatario también celebró el acuerdo alcanzado entre YPF y la italiana ENI para desarrollar el mayor proyecto de licuefacción de gas natural (GNL) de la Argentina, con una inversión de 40.000 millones de dólares, que permitirá exportar gas al continente europeo.

“Los europeos necesitan energía de zonas estables y sin conflictos. Neuquén tiene una posición geopolítica privilegiada”, destacó Figueroa.

La visita del gobernador a Brasil forma parte de una agenda de integración regional y de apertura de mercados internacionales que busca consolidar el rol de Neuquén como potencia energética del Cono Sur, en un escenario global cada vez más demandante de energía limpia y segura.