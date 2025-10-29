Quini 6: mirá los resultados de este miércoles

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de 7.500 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Quini 6 , en su edición 3317, realizado este miércoles 29 de octubre de 2025, puso en juego más de 7.500 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 650 millones de pesos . Salieron los números 37, 35, 17, 39, 23 y 43. En esta oportunidad el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.400 millones de pesos . Salieron los números 00,32, 35, 03, 39 y 29. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 4.700 millones de pesos y salieron los números 08, 39, 11,17, 37 y 22. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, los números favorecidos fueron 17, 29, 31, 33, 35 y 39. Hubo 23 ganadores que se llevarán 10 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 8.200 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

Mirá los resultados del domingo

Quini 6, en su edición 3316, realizado este domingo 26 de octubre de 2025, puso en juego más de 8.900 millones de pesos, con cerca de un millón y medio de apuestas en todo el territorio nacional, buscando ganadores con los seis aciertos que se hagan millonarios.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 2.440 millones de pesos. Salieron los números 43, 42, 36, 39, 11 y 29. En esta oportunidad hubo un ganador con seis aciertos que se llevó el pozo completa. La boleta ganadora se jugó en El Bolsón, provincia de Río Negro.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.400 millones de pesos. Salieron los números 34, 32, 24, 20, 05 y 14. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 4.400 millones de pesos y salieron los números 45, 40, 42, 34, 25 y 43. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo en juego un pozo de más de 319 millones de pesos y los números favorecidos fueron 29, 31, 17, 33, 35 y 39. Hubo 18 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 17 millones de pesos.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego más de 7.500 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.

