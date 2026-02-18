Quini 6: mirá los resultados de este miércoles 18 de febrero

El sorteo del Quini 6 puso en juego un superpozo de más de 17.650 millones de pesos. Mirá los resultados en todas las modalidades.

Mientras esperamos el sorteo del Quini 6 de este miércoles 18 de febrero, recordamos los números ganadores de la edición pasada ( 3347 ), que se efectuó el pasado domingo. En esa oportunidad se puso en juego un pozo millonario de más de 17.650 millones de pesos, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo Tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 7.400 millones de pesos . Salieron los números 12, 26, 41, 24, 06 y 40. En esta oportunidad, el pozo quedó vacante .

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 1.500 millones de pesos . Salieron los números 03, 38, 43, 17, 34 y 21. En esta oportunidad, el pozo quedó vacante .

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 8.000 millones de pesos y salieron los números 11, 13, 14, 36, 07 y 37. En esta oportunidad hubo un ganador que acertó los seis números. El billete ganador se jugó en Corrientes.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, hubo un pozo en juego de más de 404 millones de pesos, los números favorecidos fueron 26, 07, 04, 39, 12 y 22. Hubo 59 ganadores con cinco aciertos, que se llevarán más de $6 millones. Uno de ellos es de la provincia de Neuquén.

El próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego 10.450 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida.