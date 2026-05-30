Tensa conferencia en el caso de Agostina Vega: el fiscal confirmó datos del crimen y se cruzó con periodistas

Raúl Garzón brindó una conferencia de prensa luego del hallazgo de la joven desaparecida en Córdoba. Confirmó que la causa cambiará de calificación y dio detalles de la posible hora de la muerte y el lugar.

La confirmación del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que era buscada desde el 23 de mayo en Córdoba, estuvo seguida por una conferencia de prensa cargada de tensión, definiciones judiciales y fuertes cruces que rápidamente generaron repercusión.

Desde las 19.35, el fiscal Raúl Garzón , a cargo de la investigación , respondió preguntas sobre el caso y confirmó que la causa avanza como un homicidio, con un detenido que volverá a ser llamado a declaración indagatoria y una inminente modificación de la calificación legal.

"Hoy estamos frente a un homicidio y una persona imputada. Seguramente habrá un cambio de carátula legal", sostuvo el funcionario judicial al comenzar a brindar detalles sobre el estado de la investigación.

Sin embargo, más allá de las novedades judiciales, la conferencia quedó marcada por el tono de algunas respuestas del fiscal y por los cuestionamientos que recibió durante su exposición por parte de periodistas e incluso una concejal que se autodefinió como feminista.

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Entre los pocos datos relevantes que dio a conocer el fiscal, el crimen habría ocurrido "en las primeras horas de su desaparición entre las 22 del sabado y la 1 o 2 de la mañana del domingo". La denuncia por la desaparición fue realizada a las 8.42 del domingo.

Además, aseguró: "hemos encontrado restos humanos que en un 98% de probabilidades sea Agostina, no afirmo hasta tener una certeza absoluta a la identidad con métodos científicos". También adelantó que el brutal crimen habría ocurrido "en el domicilio donde entro Agostina".

"Esta tarea no ha terminado"

Garzón insistió en que el hallazgo del cuerpo no significa el cierre de la investigación y aseguró que todavía quedan numerosos interrogantes por resolver.

"Esta tarea no ha terminado", afirmó, antes de señalar que los investigadores trabajan para determinar "los cómo y los por qué" del crimen, además de reconstruir las circunstancias que llevaron a la adolescente hasta el lugar donde fue encontrada.

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Según explicó, uno de los principales objetivos es establecer el móvil del asesinato. "El móvil del crimen de Agostina está en el contexto de por qué Agostina estaba en ese lugar ese día", expresó.

También indicó que tanto el entorno familiar como el extrafamiliar de la adolescente están siendo analizados desde el inicio de la causa y remarcó que todas las hipótesis continúan abiertas.

"Absolutamente todos los aspectos que apliquen al aprovechamiento de la vulnerabilidad serán considerados en la causa", aseguró.

Cómo llegaron al lugar donde encontraron el cuerpo

Durante la conferencia, el fiscal reveló que los investigadores llegaron al sitio donde fue hallado el cadáver mediante un exhaustivo trabajo de análisis tecnológico. En estos puntos, una y otra vez destacó el trabajo realizado e incluso dijo no hacer ninguna autocrítica por las tareas realizadas durante la búsqueda.

Detalló que el descampado ubicado en la zona de Ferreyra fue identificado luego de un "minucioso estudio de cámaras y geolocalización de celulares", y aclaró que el hallazgo no fue consecuencia de información aportada por el principal sospechoso.

"Se llegó por un rastrillaje, no por un dato", afirmó.

Incluso fue tajante al evaluar la actitud del detenido durante la investigación. "Absolutamente ninguno. No colaboró para encontrarla", respondió cuando fue consultado sobre el valor de la declaración del imputado.

Garzón también confirmó que el Ford Ka negro quedó directamente vinculado con el traslado del cuerpo (qué podría haber ocurrido el lunes), mientras que un auto rojo que había sido mencionado en los primeros días de la investigación fue descartado.

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Defensa de la investigación

Uno de los momentos más controvertidos ocurrió cuando el fiscal defendió el trabajo realizado por la Fiscalía y rechazó cuestionamientos sobre la actuación judicial durante los días en que Agostina permaneció desaparecida.

"No hacemos ninguna autocrítica", afirmó también. Según explicó, la denuncia inicial no describía un escenario que permitiera presumir desde el comienzo un homicidio o una desaparición forzada.

Garzón sostuvo además que la búsqueda se extendió a todo el país, aunque el foco principal estuvo siempre en Córdoba capital: "A Agostina se la buscó en todo el país".

El fuerte cruce que marcó la conferencia

La tensión fue escalando a medida que avanzaban las preguntas y terminó derivando en un fuerte intercambio con una concejal presente en el lugar, quien cuestionó la postura del fiscal y lo acusó de defender una investigación que concluyó con una adolescente asesinada.

Incluso yendo más allá, Garzón destacó que los canes deberían recibir medallas por el trabajo realizado, a lo que una la edil Laura Vilches presente le pidió que deje el "cinismo" de lado a la hora de declarar.

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El momento más tenso se produjo cuando la dirigente lo increpó directamente y le dijo: "No sea cínico, es una payasada lo que está haciendo".

Pese a las críticas, el fiscal ratificó el rumbo de la investigación y sostuvo que el hallazgo del cuerpo permite ahora avanzar hacia el esclarecimiento del crimen: "No hay peor situación que la de un desaparecido. El hallazgo nos permite comenzar con el duelo de los padres", concluyó.