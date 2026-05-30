Desde que desapareció el pasado 23 de mayo hasta el trágico desenlace de este sábado, así se desarrolló la investigación. El detenido cambió su versión dos veces.

Caso Agostina Vega: la cronología de siete días que terminaron con el hallazgo de su cuerpo en Córdoba

Agostina Vega , la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, fue encontrada sin vida este sábado 30 de mayo.

Los equipos de rastreo de la Policía cordobesa hallaron su cuerpo en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra , en el sureste de la ciudad capital.

El caso conmocionó al país durante una semana y dejó una serie de interrogantes que la Justicia deberá responder. Así se desarrollaron los hechos, día a día.

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La cronología del caso Agostina Vega, desde la desaparición hasta el hallazgo

Sábado 23 de mayo — La última vez que la vieron

La tarde del sábado, Agostina estuvo junto a su madre, Melisa Heredia, y su hermanito en un predio donde se realizaban torneos de fútbol. Claudio Gabriel Barrelier, el único imputado, también estaba presente. Todos asistieron luego al cumpleaños de un amigo en común entre Melisa y el sospechoso.

Esa noche, Agostina salió de su casa en el barrio General Mosconi en un remís. Les dijo a sus familiares que iba a buscar una sorpresa para su mamá. El auto la dejó a 6,5 kilómetros de su domicilio, en la esquina de Juan del Campillo y Mariano Fragueiro, en el barrio Cofico. Allí la recibió Barrelier, empleado municipal y conocido de la familia, quien pagó el viaje.

Una cámara de seguridad captó a la joven ingresando a la vivienda de Barrelier en Juan del Campillo al 800. No existe ningún video que la muestre salir de allí.

Domingo 24 de mayo — Empieza la búsqueda

La familia comenzó a buscarla con ayuda de amigos y vecinos. Cerca de la 1 de la madrugada, la madre de Agostina se contactó con Barrelier para preguntarle si sabía algo. El hombre dijo que la menor le había pedido ayuda para encontrarse con un amigo y que no pudo llevarla por falta de movilidad. Horas después agregó un dato: que la había visto subirse a un auto rojo. Esa hipótesis fue luego casi descartada por la investigación.

Lunes 25 de mayo — La denuncia formal

Los familiares de Agostina radicaron la denuncia por desaparición ante la Policía, al no lograr dar con su paradero.

Audio de Agostina a su grupo de amigas

Miércoles 27 de mayo — Se activa la Alerta Sofía

Las autoridades activaron el Alerta Sofía y realizaron un primer allanamiento en la vivienda de Barrelier en el barrio Cofico. En paralelo, la madre de la menor comenzó a recibir llamadas anónimas y un mensaje que decía: "Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila". Toda esa información fue puesta a disposición de la Justicia.

Un dato clave de la investigación: el teléfono de Agostina permaneció en la casa del imputado durante aproximadamente tres horas antes de dejar de estar operativo.

Jueves 28 de mayo — Barrelier declara

El imputado declaró más de dos horas ante el fiscal Raúl Garzón y negó haber mentido. Aportó capturas de chats con la madre de la menor y aseguró que Agostina jamás ingresó a su casa. La familia sostuvo que mentía para cubrirse y que podría haber más personas implicadas.

Los abogados de ambas partes descartaron un móvil económico: ni el entorno familiar ni el acusado presentaban deudas o conflictos de dinero. Familiares y vecinos realizaron esa tarde una marcha para pedir por la aparición de la adolescente.

Claudio Barrelier y Agostina Vega

Viernes 29 de mayo — Rastrillaje masivo y nueva versión

La fiscalía ordenó nuevos operativos. Se realizó un segundo allanamiento en el domicilio de Barrelier y un rastrillaje de más de siete horas en un descampado del barrio Ferreyra, con 150 efectivos, caballos y perros entrenados. La pista que motivó el operativo indicaba que el sospechoso había estado en ese sector tras la desaparición de la menor.

Se levantó el secreto de sumario. Y Barrelier cambió su versión por segunda vez: su abogado, Jorge Sánchez del Bianco, reveló que el imputado reconoció que sí era Agostina la joven del video, y que antes había mentido "para proteger a su hija".

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Sábado 30 de mayo — El hallazgo

Mientras la abogada de la familia, Fernanda Alaníz, anunciaba que la zona de búsqueda se ampliaría hacia el barrio Villa Posse, los equipos de rastreo daban con los restos de Agostina en el descampado de Ampliación Ferreyra. En el lugar estaban el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, el comisario general Marcelo Marín y otras autoridades. Las fuentes de la investigación confirmaron el trágico desenlace.

Claudio Gabriel Barrelier permanece como único imputado. La Justicia cordobesa tiene ahora la misión de determinar las circunstancias de la muerte y establecer si actuó solo o con cómplices, tal como sostuvo el padre de la víctima, Gabriel Vega.