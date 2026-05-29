Búsqueda de Agostina Vega: revelaron un audio que envió a sus amigas minutos antes de desaparecer

La adolescente grabó un mensaje al grupo de whatsapp de sus amigas. La grabación fue incorporada a la investigación y es analizada por los investigadores.

La búsqueda de Agostina Vega mantiene en vilo a Córdoba y, en las últimas horas, se conoció un audio que la adolescente de 14 años envió a un grupo de amigas poco antes de desaparecer. La grabación fue incorporada a la causa y es considerada una pieza clave para reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a la pérdida de contacto con la menor.

En el mensaje, Agostina les relataba a sus amigas que tenía previsto encontrarse con la pareja de su madre para organizar una sorpresa.

“Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”, se la escucha decir en el audio que ahora es analizado por los investigadores.

La grabación cobró especial relevancia porque fue enviada poco antes de que la adolescente dejara de responder mensajes y llamadas, lo que dio inicio a una intensa búsqueda que ya lleva varios días.

Audio de Agostina a su grupo de amigas

Los chats entre la madre y el principal sospechoso

Mientras la investigación avanza, también se conocieron conversaciones de WhatsApp entre Melisa Heredia, madre de Agostina, y Claudio Barrelier, señalado como el principal sospechoso y único detenido en la causa.

Los mensajes corresponden a la madrugada del domingo, cuando la mujer comenzó a alarmarse porque su hija no regresaba a su casa y no lograba comunicarse con ella.

“¿Qué te pidió la Agos a vos hoy?”, escribió Melisa. Luego agregó: “Que me pidió tu número”.

Barrelier respondió: “Si la podía llevar a la casa de un amigo”. Y añadió: “Y le dije que no tenía movilidad”.

chat mama de agostina

Ante esa respuesta, la madre intentó obtener más precisiones. “¿Qué amigo?” y “¿De dónde?”, preguntó. Sin embargo, el hombre contestó que la adolescente no le había dado más detalles: “No me dijo”.

La preocupación de Melisa quedó reflejada en los mensajes que envió minutos después. “Hace como tres horas se fue y no aparece”, escribió. Luego agregó: “No sé qué hacer si llamar a la policía”, “Y le pregunté a las amigas y no está con ellas” y “La llamo y tiene el cel apagado”.

Para los investigadores, estas conversaciones forman parte del conjunto de evidencias que permiten reconstruir los últimos contactos de Agostina y establecer quiénes tuvieron relación con ella antes de su desaparición.

El desesperado pedido de la madre

En paralelo, también se difundió un audio de Melisa dirigido a Barrelier, en el que le suplica que aporte información sobre el paradero de su hija.

“Claudio, por favor, tené piedad con mi hija. Nosotras no te hicimos nada, Claudio. A quien la tenga, a quien se la diste, no sé. Claudio, decime que me la devuelvan, que no me le hagan daño, Claudio, cuidamela”, expresó.

Impactantes audios de la mamá de Agostina Vega

La mujer continuó con un desgarrador pedido: “Yo sé que él sabe que tiene a mi hija. Que me la devuelva. Que le diga a la gente que está con él: devuélvanme a mi hija. Mi hija no tiene nada que ver. Que me la devuelvan a mi hija. Es lo único que pido”.

La búsqueda continúa

La difusión de estos audios y chats se produjo mientras continúan los operativos para dar con el paradero de la adolescente. Equipos especializados realizan rastrillajes en distintos puntos de la ciudad de Córdoba y en zonas rurales de Ampliación Ferreyra.

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, aseguró que la causa incorpora permanentemente nuevos elementos probatorios. “Se está trabajando en varios lugares y se va a trabajar en distintos lugares a partir de la evidencia probatoria previa”, señaló.

Además, destacó el esfuerzo de los equipos que participan de la búsqueda. “La buscamos sin parar, día y noche trabajan los equipos para encontrar a Agostina. La peor hipótesis es la desaparición, es el peor estado. Queremos que esto llegue a su fin, sea el desenlace que sea”, expresó.

Mientras tanto, la investigación continúa centrada en reconstruir los últimos movimientos de la adolescente, una tarea en la que el audio enviado a sus amigas y las conversaciones mantenidas con el principal sospechoso aparecen como elementos clave para intentar esclarecer qué ocurrió.