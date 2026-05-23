Buscan intensamente a un adolescente neuquino que se encuentra desaparecido

Tiene 14 años y domicilio en la capital provincial. Ante cualquier información comunicarse con Fiscalía de Homicidios o bien con personal de la Comisaría 16° (299)-4192047.

La Policía de la provincia emitió una Alerta Nati este sábado por un adolescente que es intensamente buscado en estas últimas horas en la ciudad de Neuquén .

El Departamento Centro de Operaciones Policiales, comunicó que fue radicada una denuncia por el adolescente desaparecido para dar con su paradero. Se trata de Benjamín Maximiliano Lescano de tan solo 14 años .

No se informó sobre si cuenta o no con celular al momento de la desaparición de su hogar como así tampoco cuñando fue visto por última vez.

Siempre de acuerdo a la información policial, las características físicas del joven neuquino que aportaron en la denuncia dan cuenta que tiene una contextura física media; tiene una altura de 1,64 metros, es de tez blanca, ojos marrones, y cabellos cortos ondulados marrones.

Al momento de desaparecer vestía un pullover amarillo, pantalón de jeans azul y zapatillas grises.

Ante cualquier información comunicarse con Fiscalía de Homicidios o bien con personal de la Comisaría 16° (299)-4192047.

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A qué se debe la Alerta Nati

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.