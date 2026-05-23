Mariano Gaido anunció una nueva conexión vial desde Autovía Norte: "Será un nuevo ingreso a la ciudad"

Todos los detalles de una obra que demandará una inversión con fondos municipales.

El nuevo ingreso a la ciudad conectara a la Autovía Norte con la calle Necochea.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido , anunció el avance de una nueva obra vial estratégica que conectará la Autovía Norte con los 418 lotes del sector Z1 y la continuidad de calle Necochea, generando un nuevo acceso a la ciudad.

Los trabajos son ejecutados con financiamiento municipal y forman parte del plan de conectividad urbana que impulsa el municipio.

Durante una recorrida por el sector junto al presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, el jefe comunal destacó la magnitud de la intervención y aseguró que tendrá un fuerte impacto en la conectividad del sector oeste y noroeste de la ciudad.

“Estamos comenzando la obra de conexión vial entre Autovía Norte y los 418 lotes del Z1. Esta calle de grandes dimensiones tendrá alrededor de 50 metros de ancho y contará con veredas y ciclovías en ambos laterales, además de un boulevard central”, expresó Gaido.

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El intendente explicó además que la nueva infraestructura fue diseñada para ordenar y distribuir el tránsito de manera segura entre los distintos desarrollos urbanos del sector. “A los efectos de poder derivar el tránsito hacia los dos loteos, tendrá en cada uno de sus extremos una rotonda de derivación”, señaló.

Gaido detalló que el nuevo ingreso estará ubicado a la altura de Necochea y permitirá una conexión directa con la avenida ya inaugurada hacia el sur de la ciudad.

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“Desde Autovía Norte vamos a poder ingresar directamente por Necochea y seguir hacia el sur. Es un nuevo ingreso a la ciudad de Neuquén”, afirmó.

La obra y los plazos

Además, el jefe comunal remarcó el ritmo de ejecución de los trabajos y el modelo de financiamiento municipal.

“Es una obra fantástica, hecha con fondos neuquinos y cero endeudamiento. Tiene un plazo de seis meses y ya llevamos un tiempo trabajando, calculamos que dentro de cuatro meses estará terminada”, sostuvo.

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Por su parte, Zapata explicó las características técnicas de la intervención y señaló que la continuidad de la calle Necochea contempla una infraestructura vial integral pensada para mejorar la conectividad y la seguridad.

“En la continuidad de la calle Necochea se realizan dos rotondas a fin de garantizar un mejor flujo vehicular. La extensión de la obra tiene una longitud de 500 metros lineales y un ancho de calzada de 30 metros con boulevard central, conformado por dos carriles por mano”, detalló.

Cómo será la nueva traza

El funcionario agregó que el proyecto también incorpora infraestructura peatonal y previsiones para futuros servicios urbanos.

“Se prevé además la construcción de veredas de hormigón en ambos márgenes para garantizar la conexión peatonal, cada una con un ancho de cuatro metros. También se dejan previstos los cañeros para la futura ejecución del alumbrado público tanto de la calle como de las veredas”, indicó.

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En ese sentido, explicó que actualmente las tareas se concentran en el movimiento de suelo y en la ejecución de los drenajes pluviales necesarios para garantizar el escurrimiento del agua desde la barda.

“Ya está realizado todo el movimiento de suelo y ahora las máquinas están trabajando en el sector donde irán los drenajes pluviales para garantizar que el agua escurra correctamente desde las bardas”, señaló Zapata.

La nueva traza contempla doble vía, boulevard central, veredas, ciclovías y rotondas de acceso, con el objetivo de mejorar la conectividad, ordenar el tránsito y acompañar el crecimiento urbano de uno de los sectores con mayor expansión de la ciudad.