Jornada de inmunización en Neuquén: cuál es la vacuna tan demandada que sumó Salud para aplicarse

Lo confirmó el Gobierno. La propuesta se realizará el próximo 24 de mayo en el estacionamiento de la Legislatura.

La provincia de Neuquén realizará una nueva jornada de vacunación masiva que en esta ocasión sumará una innovadora propuesta, con el objetivo de ofrecer más opciones de inmunización .

Se trata del ya conocido y exitoso AutoVac que se unirá con el flamante AutoCan , destinado a la aplicación de vacunas antirrábicas en los perros. El evento se desarrollará este domingo 24 de mayo en el playón del estacionamiento de la Legislatura, ubicado en calle Leloir al 810.

Este jueves, se resolvió una incógnita que muchos neuquinos y neuquinas tenían pendiente. Desde el Gobierno provincial confirmaron que aquellos que asistan a la jornada de vacunación pet friendly, también podrán colocarse la vacuna antigripal.

De esta manera, bajo la modalidad del AutoVac, las personas podrán completar sus esquemas de vacunación y también vacunar a sus perros contra la rabia en el AutoCan. La jornada será de 10 a 15, como parte del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud de la Provincia y la Municipalidad de Neuquén.

Vacunación 2

Quiénes pueden recibir la vacuna antigripal

Las autoridades recordaron que esta vacuna debe ser aplicada en personas gestantes, en cualquier momento del embarazo y puérperas, si no se vacunaron durante la gestación.

Además, los niños y niñas de 6 a 24 meses, mayores de 65 años; personal de salud y esencial y personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo (como enfermedades crónicas, inmunocompromiso, etc.).

No solo se aplicará la vacuna antigripal, sino que también, desde la comodidad del vehículo y de manera ágil, las personas adultas, mayores, de 11 años y embarazadas podrán acceder a vacunas del Calendario Nacional y completar sus esquemas.

autovac y autocan juntos

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, destacó que la modalidad ya tuvo resultados positivos en distintos puntos de la provincia y remarcó la importancia de acercar los dispositivos de vacunación a la comunidad.

“Queremos seguir motivando a la población para que se vacune" afirmó y agregó "Hoy lo que estamos haciendo es salir a la calle, porque entendemos que si ampliamos los horarios y salimos estamos haciendo que la gente se vacune, porque mejoramos el acceso”, sostuvo el funcionario.

Vacunación Pet Friendly

La secretaria de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional de la Municipalidad, Luciana De Giovanetti, explicó que el municipio sumará un equipo veterinario para desarrollar el "AutoCan" y acompañar la jornada del domingo.

La funcionaria destacó que esta modalidad busca reducir el estrés de las mascotas durante la vacunación, ya que podrán permanecer junto a sus cuidadores durante todo el procedimiento.

En el mismo se estará aplicando la vacuna antirrábica e inclusive se podrán llevar las pastillas parasitarias correspondientes.