Llamado a concurso para incorporar inspectores de obras en Neuquén: dónde son las vacantes

La Secretaría de Obras Públicas realizará un concurso externo de ingreso para cubrir cargos de inspectores de obras. Estará abierta el 28 y 29 de mayo.

La convocatoria está dirigida a personas con títulos técnicos secundarios o terciarios.

El Ministerio de Infraestructura de la Provincia del Neuquén, a través de la Secretaría de Obras Públicas, realizará un concurso externo de ingreso para cubrir cargos de inspectores e inspectoras de obras para las delegaciones de Zapala, Chos Malal y Junín de los Andes .

La convocatoria está dirigida a personas con títulos técnicos secundarios o terciarios vinculados a Maestro Mayor de Obras y/o Construcción, así como también a profesionales universitarios en Arquitectura o Ingeniería afín a obras.

Los concursos contemplan la cobertura de dos cargos por localidad: uno correspondiente a la categoría TC1 y otro a la categoría PF1. En todos los casos, el proceso incluirá una instancia escrita y una entrevista personal.

En Zapala, el examen escrito se realizará el 30 de junio y las entrevistas personales el 7 de julio. En Chos Malal, las evaluaciones serán el 8 y 14 de julio respectivamente; mientras que en Junín de los Andes tendrán lugar el 15 y 21 de julio.

Búsqueda laboral (1)

La inscripción permanecerá abierta el 28 y 29 de mayo. Desde la Secretaría de Obras Públicas indicaron que las fechas previstas podrán modificarse únicamente en caso de fuerza mayor o condiciones climáticas adversas propias de la época invernal.

Asimismo, el lugar específico para rendir los exámenes será confirmado oportunamente de acuerdo a la cantidad de postulantes.

Las personas interesadas podrán acceder a la información detallada y completar el formulario de inscripción a través de: https://forms.gle/QGzHerGnVopvttfr5

Búsqueda laboral (2)

Lanzan nuevas búsquedas laborales para ingenieros y técnicos

Operadoras, empresas de servicios y compañías vinculadas a generación eléctrica en Vaca Muerta mantienen activa la incorporación de personal para cubrir posiciones técnicas, operativas y jerárquicas.

En medio del crecimiento de la producción de petróleo y gas no convencional, las empresas demandan perfiles especializados para operaciones de campo, automatización industrial, completación de pozos y generación eléctrica.

En este escenario, se dieron a conocer nuevas vacantes vinculadas a la industria energética, con oportunidades para trabajar tanto en yacimientos como en centrales térmicas de Neuquén.

La empresa Phoenix Global Resources abrió una búsqueda para incorporar un/a Ingeniero/a Senior de Automatización y Control para el yacimiento Mata Mora, en Vaca Muerta.

Empleo Río Negro VMOS trabajo mujeres Río Negro suma empleo femenino en puestos operativos vinculados al desarrollo de Vaca Muerta. (Imagen: Gobierno de Río Negro)

La posición tendrá fuerte presencia en campo y estará enfocada en el diseño, implementación y soporte de sistemas de automatización industrial para operaciones no convencionales.

La empresa apunta a profesionales con más de 4 años de experiencia en Oil & Gas, especialmente en yacimientos no convencionales, además de formación en Ingeniería en Automatización, Electrónica, Electromecánica o carreras afines.

Los interesados deberán enviar CV con la referencia “Ing. Sr. Automatización y Control” al correo [email protected].

Otra de las búsquedas activas está orientada a cubrir un puesto de Auxiliar de Operaciones para una importante compañía energética en Neuquén capital.

La vacante apunta a técnicos eléctricos, electrónicos, mecánicos o químicos que cuenten con experiencia en plantas industriales o entornos operativos similares.

El rol estará enfocado en recorridas de inspección en campo, monitoreo de equipos, control operativo de turbinas y subestaciones, toma de muestras y asistencia en maniobras bajo protocolos de seguridad industrial.

La empresa ofrece transporte a cargo de la compañía. Para postularse, los candidatos deberán enviar CV con el asunto “AUXILIAR DE OPERACIONES – NEUQUÉN” a [email protected].