Cambio brusco en el tiempo: aumenta la nubosidad y la intensidad del viento en Neuquén

La AIC anticipa jornadas de sol y tardes templadas, pero el fin de semana largo traerá inestabilidad, ráfagas más intensas y noches heladas en la región.

Neuquén capital y toda la zona de la Patagonia norte siente de lleno las bajas temperaturas otoñales. Tras un arranque de semana que dio un respiro, el pronóstico del tiempo para los próximos días anticipa un escenario cambiante. Se mantendrán las tardes frescas a templadas, pero el ingreso de aire del noreste comenzará a desestabilizar las condiciones hacia el fin de semana, con un marcado aumento de la nubosidad y el regreso del viento.

Según el reporte actualizado de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , los neuquinos deberán armarse de paciencia y abrigos pesados. Si bien el sol seguirá siendo el protagonista en el corto plazo, el panorama cambiará de cara al sábado y el domingo, cuando el cielo se cubra por completo y el viento vuelva a ganar terreno en la región.

Para lo que resta de la jornada y el inicio del jueves, el panorama se presenta ideal para las actividades al aire libre, siempre y cuando se aprovechen las horas diurnas. La AIC confirmó que se mantienen las condiciones de tiempo bueno, soleado y calmo en toda la región.

Tanto para este miércoles como para el jueves 21 de mayo, se esperan cielos completamente despejados con una temperatura máxima que alcanzará los 16°C durante la tarde. Sin embargo, la gran preocupación para los productores locales y los vecinos de los barrios más expuestos radica en las noches y las madrugadas. La mínima se desplomará hasta los -2°C, consolidando un escenario de heladas tardías que obligará a encender las calefacciones a pleno.

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El viento se mantendrá leve durante el jueves, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h desde el noreste, anticipando de a poco el cambio de masa de aire.

El viernes, el día más cálido antes del cambio

El viernes 22 de mayo se perfila como el día más agradable de la semana en lo que respecta al termómetro. Con un cielo que seguirá mayormente despejado, la temperatura máxima trepará hasta los 19°C en horas de la tarde, ofreciendo un ambiente sumamente templado y primaveral en pleno mayo.

Acompañando el buen registro térmico diurno, el viento se mantendrá constante en el orden de los 23 km/h con ráfagas de hasta 32 km/h. Hacia la noche, el frío volverá a congelar la región con una mínima de -1°C, dejando en claro que la amplitud térmica será la gran constante de la semana.

Se esperan ráfagas intensas y cielo cubierto para el fin de semana

El verdadero punto de inflexión llegará el sábado 23 de mayo. Quienes tengan planeado realizar actividades al aire libre o viajar por las rutas de la región deberán tomar recaudos. La llegada de períodos de nubosidad con aire proveniente del noreste cambiará por completo la fisonomía del cielo, que pasará de mayormente cubierto a cubierto hacia la noche.

tiempo nublado lluvia El clima en Neuquén estará inestable pero con calor, en la previa al otoño. Sebastián Fariña Petersen

El sábado será la jornada más ventosa del período. Se estiman vientos de leves a moderados desde el noreste a 31 km/h, con ráfagas intensas que rozarán los 45 km/h durante el día y se mantendrán en 42 km/h durante la noche. A pesar del viento y las nubes, la máxima se ubicará en 19°C, mientras que la mínima nocturna no será tan hostil, posicionándose en los 3°C positivos debido a la cobertura nubosa que actuará como "techo".

El domingo 24 de mayo el viento calmará de forma notable (apenas 11 km/h), pero el cielo continuará mayormente cubierto, con una tarde más fresca donde el termómetro no superará los 17°C.

Qué pasará en el inicio de la semana

Para el feriado patrio del lunes 25 de mayo, el pronóstico extendido de la AIC anticipa una jornada gris y fría. El cielo estará completamente cubierto durante todo el día. Aunque la máxima podría tocar los 19°C por la tarde, la sensación general será de frescura debido a la falta de sol y a una mínima nocturna que volverá a bajar hasta los 3°C, acompañada por ráfagas de viento de 25 km/h hacia el final del día.

En resumen, una semana que arranca con el clásico clima otoñal de Neuquén: tardes para disfrutar al sol, pero noches que anticipan un invierno que ya empieza a pedir pista.