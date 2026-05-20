La histórica estación estuvo sin funcionar desde agosto de 2024 hasta marzo de 2025. Mauricio Gorostarzu es el único observador activo, cuando deberían ser tres.

Tras meses a ciegas, la estación de Cipolletti vuelve a emitir datos clave para los alertas del Alto Valle

La estación meteorológica de Cipolletti , dependiente del Servicio Meteorológico Nacional y con más de 100 años de funcionamiento, volvió a emitir datos tras varios meses de inactividad por falta de personal. Desde agosto de 2024 hasta el 1 de marzo de 2025, la estación no registró información sobre temperatura, humedad, viento, punto de rocío ni presión atmosférica.

La interrupción se produjo cuando el anterior observador se jubiló en agosto del año pasado y la vacante quedó congelada por el decreto 70/2023.

Mauricio Gorostarzu , observador meteorológico de superficie, fue convocado a fines de 2024 y comenzó oficialmente sus funciones el 1 de marzo, permitiendo la recuperación de la estación.

"Desde agosto del 2024 hasta el primero de marzo de este año la estación meteorológica no estuvo emitiendo datos meteorológicos", explicó Gorostarzu en el streaming de LU5. Los datos que registra esta estación son fundamentales para elaborar pronósticos y sistemas de alerta meteorológicos para la región y el país.

Estacion Meteorologica Cipo Streaming LU5 (1)

La estación de Cipolletti es de características agrometeorológicas y climáticas, a diferencia de las aeroportuarias como la de Neuquén. Emite datos tres veces al día, en las llamadas horas principales: 9 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. Este seguimiento cada seis horas permite observar la evolución de la atmósfera y emitir alertas ante posibles fenómenos.

Trabaja solo cuando deberían ser tres

Gorostarzu es actualmente el único observador activo en la estación, cuando deberían haber entre dos y tres profesionales. "Tengo la responsabilidad no solamente de la emisión de datos, sino también de la gestión y todo lo que es el mantenimiento de la estación", señaló.

El trabajo diario incluye tomar datos del abrigo meteorológico con termómetros de temperatura ambiente y de bulbo húmedo para calcular la humedad relativa. También se registran las temperaturas máximas y mínimas, la presión atmosférica mediante barómetro, la velocidad y dirección del viento con la veleta, y las precipitaciones con pluviómetros.

Todos estos datos se procesan mediante tablas del Servicio Meteorológico Nacional según la latitud y posición geográfica de la estación para determinar las variables del tiempo.

Embed - CIPOLLETTI recuperó su ESTACIÓN METEOROLÓGICO tras meses de INACTIVIDAD por FALTA de PERSONAL

El Servicio Meteorológico Nacional sufrió 240 despidos en el último mes, que se suman a los realizados durante 2024. Esta situación afecta a estaciones en todo el país, muchas de las cuales están funcionando al límite. "Hay estaciones que no están emitiendo datos de noche e incluso estaciones aeroportuarias", advirtió Gorostarzu, lo que representa un perjuicio para el seguimiento del clima y la seguridad de la población y la aviación.