Gero Paredes: del cartel para Abel Pintos en Neuquén a lanzar su proyecto musical en Buenos Aires

El cantante neuquino regresó a los estudios de LU5, ocho años después de su viral encuentro con Abel Pintos. Ahora busca actriz para el videoclip de sus primeras tres canciones.

Gero Paredes , el cantante neuquino que saltó a la fama hace ocho años al cantar con Abel Pintos en la Fiesta de la Confluencia , visitó el streaming de LU5 para hablar de su nuevo proyecto musical. Radicado en Buenos Aires desde abril de 2023, el artista se prepara para lanzar sus primeras canciones como solista.

Paredes llegó a la capital argentina para dedicarse por completo a la música. "Este último año se lo dediqué completamente a mi nuevo proyecto personal . Son mis primeras tres canciones, algo que me representa muchísimo", explicó durante la entrevista. El trabajo lo realiza junto a Ignacio Bueno y Franco Cafa, productor musical porteño.

El cantante recordó aquel momento que cambió su vida, cuando con un cartel esperó la salida de Abel Pintos al escenario. "Fue algo que me abrió muchísimas puertas y me permitió vivir muchísimas experiencias , cumplir sueños que a día de hoy sigo cumpliendo", expresó. Tras ese episodio viral, Paredes tuvo la oportunidad de cantar en diversos escenarios, aunque la pandemia frenó ese impulso inicial.

Gero Paredes streaming LU5 (1)

Proyecto propio de puño y letra

El proyecto actual de Paredes consiste en tres temas de su autoría, escritos en colaboración con su hermana, quien actualmente también reside en Buenos Aires. "Tengo algunas cosas que vamos haciendo ahora. Este año se fue para allá y estamos compartiendo mucho tiempo", contó sobre el trabajo conjunto.

La primera canción que escribió se llama "Sacarte de mi mente" y surgió cuando se mudó a Buenos Aires. "Se lo mostré a Igna y me dio la idea de hacer este proyecto", relató. A partir de ahí comenzaron a trabajar en los otros dos temas, en un proceso creativo que incluía videollamadas con su hermana cuando ella aún vivía en Roca.