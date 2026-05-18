Quién es el novio de Dominique Metzger, la periodista de El Trece
La periodista contó en el programa de Mirtha Legrand que está iniciando una relación amorosa con una persona. Qué dijo.
Fiel a su estilo, Mirtha Legrand no anduvo con rodeos y fue incisiva con una de sus participantes en el programa La Noche de Mirtha Legrand sacando un titular que todavía no había anunciado. La periodista Dominique Metzeger, que trabaja en el canal El Trece, fue sorprendida por la conductora.
“¿Tenés pareja?”, preguntó sin escrúpulos la conductora a lo que Dominique eligió por responder con sinceridad: “Estoy arrancando algo, Mirtha, hace poquito”. Acto seguido reveló cómo transita los primeros días.
En la explicación, contó: “Estoy contenta, él es tranquilo, no es del medio, así que bueno… estoy en la etapa del enamoramiento".
En medio de risas y un estado de nerviosismo por estar sometida a un cuestionario poco habitual para él, Dominique aseguró: “Él no tiene nada que ver con el medio. Me pongo nerviosa, Mirtha”. Para cerrar, le envió un mensaje especial: “Le mandamos un beso, él sabe, y yo estoy muy contenta con esto”.
Noche de Martin Fierro: quiénes son los nominados y a qué hora es la ceremonia
Los premios Martín Fierro se preparan para vivir una nueva gala con distintas figuras de la televisión argentina nominadas a ganar el máximo galardón en el país para el mundo artístico en el país. Este lunes 18 de mayo, desde las 21, en el hotel Hilton, el evento que tendrá transmisión en vivo de Telefe, y estará conducido por Santiago del Moro, las figuras pondrán sus mejores vestimentas lucir bien en el evento más codiciado.
Un sinfín de figuras fueron convocadas para uno de los eventos más esperados en el año en el mundo de la farándula debido a las distintas nominaciones que realizó APTRA. A continuación, la a completa de las ternas y todos los nominados para obtener las estatuillas.
Todos los nominados
Ficción
- AMIA, la serie – Telefe
- La voz ausente – El Trece
- Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve
Periodístico
- Camino a casa – Telefe
- GPS – América
- Opinión pública – El Nueve
Humorístico/Actualidad
- La Noche Perfecta – El Trece
- Las Chicas de la Culpa – el Trece
- Polémica en el bar - América
Deportivo
- ACTC – TV Pública
- Carburando – El Trece
- Knockout 9 – El Nueve
Futbolístico
- CONMEBOL Libertadores (Telefe)
- Mundial de Clubes (Telefe)
- Knockout 9 (El Nueve)
Noticiero diurno
- Arriba Argentinos – El Trece
- El noticiero de la gente – Telefe
- Telenueve al mediodía – El Nuevo
Noticiero nocturno
- América Noticias - América
- Telefe Noticias - Telefe
- Telenoche – El Trece
Interés General
- Almorzando con Juana – El Trece
- DDM – América
- Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
- Sálvese Quien Pueda – América
- LAM – América
- Lape Club Social – América ángel de brito LAM
Musical
- Hay música siempre – TV Pública
- La Peña de Morfi – Telefe
- Pasión de Sábado – América
- Planeta Nueve – El Nueve
Magazine
- Qué te pasa – Net TV
- Nara que ver – El Nueve
- Cortá por Lozano – Telefe
- Con Carmen – El Nueve
- A la Barbarossa – Telefe
Cultural Educativo
- Argentina de película – América
- Ser Humano – América
- Tierras - Telefe
Entretenimientos
- Ahora Caigo – El Trece
- Buenas Noches Familia – El Trece
- Pasapalabra – Telefe
Big Show
- La Voz Argentina – Telefe
- Medianoche con Jey – El Nueve
- Otro Día Perdido – El Trece
Reality
- Cuestión de Peso – El Trece
- MasterChef Celebrity – Telefe
- Gran Hermano – Telefe
Gastronomía
- Ariel en su Salsa – Telefe
- Escuela de cocina – El Nueve
- Qué Mañana! – El Nueve
Viajes/Turismo
- Iván de Viaje – Telefe
- Por el mundo – Telefe
- Resto del mundo – El Trece
Programa de Servicios
- ADN Buena Salud – TV Pública
- Aire de Campo - TV Pública
- Intelexis - Net TV
- Mascotas al rescate – América
Jurados
- Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
- Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)
Branded Content
- Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
- Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
- Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)
Labor en Conducción Femenina
- Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
- Pamela David – Desayuno Americano (América)
- Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
- Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
- Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Mariana Fabbiani – DDM (América)
- Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)
Labor en Conducción Masculina
- Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
- Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
- Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)
- Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
- Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)
Labor Periodística Femenina
- Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
- Soledad Larghi – América Noticias (América)
- Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)
Labor Periodística Masculina
- Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
- Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)
- Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
- Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe) Nelson Castro
Cronista/Movilero
- Alejandro Guatii – Intrusos (América)
- Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
- Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
- Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)
Panea Femenina
- Marcela Feudale – LAM (América)
- Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)
- Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)
- Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)
Panea Masculino
- Martín Candalaft – DDM (América)
- Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
- Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)
- Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)
Mejor Actor
- César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
- Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
- Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)
Mejor Actriz
- Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)
- Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
- Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)
- Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)
Revelación
- Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)
Labor Humorística
- Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)
- Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)
- Darío Lopilato – Viralizados (América)
- Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)
Autor/Guionista
- Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)
- Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)
- Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Director
- Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
- Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)
Director de No Ficción
- Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece
- Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
- Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
Aviso publicitario
- Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)
- Tarjetita, Swiss Medical (LA América)
- Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)
- Paparazzi: Stella Artois
- ABI INVBEV/GUT Buenos Aires
Producción Integral
- La Voz Argentina – Telefe
- Otro Día Perdido – El Trece
- MasterChef Celebrity – Telefe
Te puede interesar...
Leé más
Noche de Martin Fierro: quiénes son los nominados y a qué hora es la ceremonia
Andrea del Boca, muy cerca de volver a Gran Hermano: qué falta
Estanislao Bachrach redobló la apuesta tras el conflicto con Nati Jota: "No estaban preparados"
Noticias relacionadas