Quién es el novio de Dominique Metzger, la periodista de El Trece

La periodista contó en el programa de Mirtha Legrand que está iniciando una relación amorosa con una persona. Qué dijo.

Fiel a su estilo, Mirtha Legrand no anduvo con rodeos y fue incisiva con una de sus participantes en el programa La Noche de Mirtha Legrand sacando un titular que todavía no había anunciado. La periodista Dominique Metzeger , que trabaja en el canal El Trece , fue sorprendida por la conductora.

“¿Tenés pareja?”, preguntó sin escrúpulos la conductora a lo que Dominique eligió por responder con sinceridad: “Estoy arrancando algo, Mirtha, hace poquito”. Acto seguido reveló cómo transita los primeros días.

En la explicación, contó: “Estoy contenta, él es tranquilo, no es del medio, así que bueno… estoy en la etapa del enamoramiento".

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Dominique Metzger reveló que está en una relación y sorprendió con su confesión. pic.twitter.com/aGnCbDBQds — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) May 17, 2026

En medio de risas y un estado de nerviosismo por estar sometida a un cuestionario poco habitual para él, Dominique aseguró: “Él no tiene nada que ver con el medio. Me pongo nerviosa, Mirtha”. Para cerrar, le envió un mensaje especial: “Le mandamos un beso, él sabe, y yo estoy muy contenta con esto”.

Noche de Martin Fierro: quiénes son los nominados y a qué hora es la ceremonia

Los premios Martín Fierro se preparan para vivir una nueva gala con distintas figuras de la televisión argentina nominadas a ganar el máximo galardón en el país para el mundo artístico en el país. Este lunes 18 de mayo, desde las 21, en el hotel Hilton, el evento que tendrá transmisión en vivo de Telefe, y estará conducido por Santiago del Moro, las figuras pondrán sus mejores vestimentas lucir bien en el evento más codiciado.

Un sinfín de figuras fueron convocadas para uno de los eventos más esperados en el año en el mundo de la farándula debido a las distintas nominaciones que realizó APTRA. A continuación, la a completa de las ternas y todos los nominados para obtener las estatuillas.

Martín Fierro-Portada

Todos los nominados

Ficción

AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece

Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Periodístico

Camino a casa – Telefe

GPS – América

Opinión pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

La Noche Perfecta – El Trece

Las Chicas de la Culpa – el Trece

Polémica en el bar - América

Deportivo

ACTC – TV Pública

Carburando – El Trece

Knockout 9 – El Nueve

Futbolístico

CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mundial de Clubes (Telefe)

Knockout 9 (El Nueve)

Noticiero diurno

Arriba Argentinos – El Trece

El noticiero de la gente – Telefe

Telenueve al mediodía – El Nuevo

Noticiero nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche – El Trece

Interés General

Almorzando con Juana – El Trece

DDM – América

Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

Sálvese Quien Pueda – América

LAM – América

Lape Club Social – América ángel de brito LAM

Musical

Hay música siempre – TV Pública

La Peña de Morfi – Telefe

Pasión de Sábado – América

Planeta Nueve – El Nueve

Magazine

Qué te pasa – Net TV

Nara que ver – El Nueve

Cortá por Lozano – Telefe

Con Carmen – El Nueve

A la Barbarossa – Telefe

Cultural Educativo

Argentina de película – América

Ser Humano – América

Tierras - Telefe

Entretenimientos

Ahora Caigo – El Trece

Buenas Noches Familia – El Trece

Pasapalabra – Telefe

Big Show

La Voz Argentina – Telefe

Medianoche con Jey – El Nueve

Otro Día Perdido – El Trece

Otro Día Perdido Pergolini equipo

Reality

Cuestión de Peso – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Gran Hermano – Telefe

Gastronomía

Ariel en su Salsa – Telefe

Escuela de cocina – El Nueve

Qué Mañana! – El Nueve

Viajes/Turismo

Iván de Viaje – Telefe

Por el mundo – Telefe

Resto del mundo – El Trece

Programa de Servicios

ADN Buena Salud – TV Pública

Aire de Campo - TV Pública

Intelexis - Net TV

Mascotas al rescate – América

Jurados

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Branded Content

Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

Labor en Conducción Femenina

Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Labor en Conducción Masculina

Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Labor Periodística Femenina

Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi – América Noticias (América)

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)

Labor Periodística Masculina

Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)

Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe) Nelson Castro

Cronista/Movilero

Alejandro Guatii – Intrusos (América)

Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

Panea Femenina

Marcela Feudale – LAM (América)

Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)

Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)

Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

Panea Masculino

Martín Candalaft – DDM (América)

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)

Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Mejor Actor

César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)

Mejor Actriz

Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)

Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

Revelación

Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)

Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Labor Humorística

Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)

Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)

Darío Lopilato – Viralizados (América)

Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

Autor/Guionista

Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)

Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)

Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Director

Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

Director de No Ficción

Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece

Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)

Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois

ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

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