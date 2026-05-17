Estanislao Bachrach redobló la apuesta tras el conflicto con Nati Jota: "No estaban preparados"

El ámbito del streaming y los medios digitales se encuentra en un debate permanente tras reavivarse la intensa disputa entre el biólogo Estanislao Bachrach y la conductora Nati Jota . El divulgador científico participó de una entrevista virtual en el ciclo Border Periodismo, conducido por María Julia Oliván y Guillermo Pardini, donde redobló la apuesta sobre el tenso episodio vivido en el canal Olga . Lejos de apaciguar las aguas tras las repercusiones en las redes sociales, el especialista sembró serias dudas sobre la idoneidad profesional de los integrantes de la mesa.

Durante la conversación radial, el especialista en neurociencias reconoció que su actitud en el estudio de transmisión pudo haber sido más flexible frente a los requerimientos de la producción. Sin embargo, argumentó que sus intervenciones científicas requieren de un abordaje sumamente riguroso que no coincide con las dinámicas habituales de los programas de entretenimiento. “ Yo no soy un opinólogo . Entonces, bueno, también está la pregunta si ellos sabían con quién estaban hablando, ¿no? Si ellos estaban preparados para entrevistarme a mí ”, disparó el invitado.

El conflicto original se desató semanas atrás durante una emisión en vivo del programa Sería Increíble, cuando la periodista le consultó al profesional acerca del impacto del consumo de alcohol en los niveles de serotonina. Ante la escueta respuesta del biólogo, la presentadora reaccionó con ironía dando por terminado el bloque de manera anticipada, lo que generó un fuerte descargo por parte del entrevistado. “Eso es la Argentina. Cualquiera que tiene un micrófono dice cualquier pelotudez con tal de no decir ‘no sé’”, había lanzado el experto en aquel momento.

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Nati Jota dijo que el recorte fue "sacado de contexto"

Por su parte, la animadora de la señal Olga utilizó sus plataformas para defender el desempeño de su equipo de trabajo y aclarar el trasfondo de una nota que calificó como sumamente incómoda. La joven periodista adujo que los fragmentos que circularon de forma masiva en internet no reflejaban la totalidad de los veinte minutos que duró el bloque al aire. “Hay un recorte que está muy sacado de contexto. La realidad es que está muy sacado de contexto”, argumentó la comunicadora para contrarrestar las acusaciones recibidas.