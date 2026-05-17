Yanina Latorre contó cómo Wanda Nara le contó que Mauro Icardi la engañaba con la China Suárez

El universo del espectáculo se vio sacudido tras las explosivas declaraciones de Yanina Latorre , quien desenterró los secretos mejores guardados del escándalo más mediático de la historia reciente. Durante una descontracturada entrevista concedida al programa web Ferné con Grego, conducido por Grego Rossello , la panelista estrella de la televisión recordó detalles inéditos sobre el inicio del denominado Wandagate. El relato minucioso expuso la trastienda de cómo se gestó la primicia que paralizó a toda la opinión pública del país.

Ante la consulta directa del conductor del ciclo sobre cuál consideraba el mayor logro periodístico de toda su extensa trayectoria en los medios tradicionales, la exangelita no dudó en señalar las conversaciones privadas que mantuvo con la empresaria cosmética. La rubia detalló de manera explícita la cruda frase con la que la conductora de Telefe le confirmó la infidelidad de su entonces esposo, el futbolista Mauro Icardi , con la China Suárez . “Me dijo ‘che, Icardi me cagó con la China’ y me contó todo, me mandó las fotos ”, rememoró de forma contundente.

La histórica panelista de espectáculos describió la desmesurada reacción profesional que experimentó en su intimidad al percatarse de la magnitud de la información que estaba ingresando de primera mano a su teléfono celular . La mediática recordó que la comunicación clave se produjo durante un tradicional almuerzo familiar de domingo y que requirió su total aislamiento para procesar el material. “Orgasmo, en serio. Era el día de la madre, yo estaba almorzando y les dije 'chicos, discúlpenme' ”, confesó sin filtros ante los micrófonos del programa de entretenimientos.

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Con el profesionalismo y la astucia que la caracterizan dentro del periodismo de farándula, la comunicadora se dispuso a estructurar la noticia de forma meticulosa para su posterior difusión en la pantalla chica. Instalada en el jardín de su residencia, la periodista combinó el minucioso análisis de los datos aportados por la víctima del engaño con una copa de vino para matizar la jornada laboral. “Me senté en la galería de mi casa, me agarré un vino, un papel y un lápiz, porque yo te anoto todo, y empecé a anotar; ella hablaba, hablaba, hablaba”, relató.

La estrategia para evitar que Wanda Nara borrara la evidencia

Finalmente, la entrevistada develó una brillante estrategia de resguardo tecnológico que ejecutó de manera conjunta con su histórico compañero de rubro, Ángel de Brito, para evitar perder las evidencias que le suministraba la empresaria. Sabedora de que la modelo solía arrepentirse de sus impulsos mediáticos y eliminar los registros enviados, la panelista optó por duplicar los archivos de audio recibidos enviándolos a un destinatario seguro. “Después me mandó audios, se los reenvié a Ángel, porque Wanda te los borra... Antes de escuchar un audio de Wanda, Ángel y yo somos socios”, concluyó.