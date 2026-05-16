Mirtha Legrand en llamas: puso el grito en el cielo y podría tomar una picante decisión

A la Chiqui no le gustó para nada la categoría a la que fue nominada en los Martín Fierro y estaría analizando algo histórico.

El mundo del espectáculo se encuentra convulsionado a pocas horas de la gran gala de la televisión argentina debido al fuerte malestar de Mirtha Legrand . La histórica diva de los almuerzos estaría evaluando seriamente la posibilidad de pegar el faltazo a la próxima entrega de los premios Martín Fierro . La drástica decisión de la conductora de El Trece encendió las alarmas de los organizadores del evento, quienes consideran su presencia como el máximo atractivo de la noche.

La bomba mediática estalló de manera sorpresiva en el programa televisivo La mañana con Moria, donde se dieron a conocer los escandalosos motivos que desataron la furia de la diva. El periodista Gustavo Méndez reveló detalles del trasfondo que involucra a otra de las máximas estrellas del país en la previa de la ceremonia. “ No solo está enojada Susana Giménez , sino que también lo está Mirtha Legrand, que no quiere ir”, aseguró el panelista de manera contundente.

El principal foco del conflicto radica en el desacuerdo de la emblemática conductora con los criterios de nominación utilizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA). La Chiqui comparte la exigente terna de Labor Periodística Femenina con destacadas figuras del ámbito informativo de la pantalla chica como Carolina Amoroso y Soledad Larghi. La naturaleza de esta categoría específica no habría sido del agrado de la diva , considerando su histórica trayectoria en los medios.

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En medio del debate generado en el piso, la vedette María Fernanda Callejón tomó la palabra para respaldar la postura de la estrella frente a las exigencias de la organización. La panelista defendió el derecho de la conductora a ausentarse del evento si las condiciones de su nominación no le resultan cómodas. “Está bien si no quiere estar, si no quiere ir o no se siente cómoda con la terna, una vez puede elegir”, opinó la actriz.

A pesar de su evidente enojo con la conformación del rubro periodístico, los especialistas de la farándula señalan que la decisión definitiva aún no se encuentra del todo cerrada. El círculo íntimo de la conductora reconoce que su asistencia siempre es una prioridad debido al profundo afecto que le tiene a la tradicional fiesta televisiva. “Ella siempre quiere ir, le gusta mucho estar en los premios, pero no le gustó la terna a la que la nominaron”, detalló Méndez.

Por otra parte, la conductora del ciclo, Moria Casán, aprovechó la oportunidad para lanzar una advertencia muy especial referida al estado físico y el bienestar de la estrella de El Trece. La One solicitó públicamente a los futuros asistentes de la gala que mantengan cierta distancia prudencial para preservar el bienestar de su colega. “Les pido por favor que si va no se la pasen molestando o saludando, que hace poco salió de una fuerte gripe”, expresó.

Un faltazo que podría ser histórico

La incógnita sobre la participación de la diva se mantendrá instalada en las principales redacciones de espectáculos hasta el ingreso definitivo de los invitados a la alfombra roja. La producción del evento realiza intensas gestiones de último momento para intentar torcer la voluntad de la diva y asegurar su emblemática mesa en el salón principal. Mientras tanto, las especulaciones continúan alimentando los debate.

De confirmarse el faltazo, la ceremonia de este año sufrirá una de las bajas más significativas de su historia contemporánea, sumándose a la supuesta disconformidad de Susana Giménez. Los cronistas especializados coinciden en que una entrega de los Martín Fierro sin sus máximas referentes perdería gran parte del brillo tradicional.