Dudas y preocupación por la salud de Mirtha Legrand: qué dicen los médicos

Mirtha Legrand atraviesa un problema de salud que la obliga a permanecer en reposo. No grabaría esta semana su programa.

La salud de Mirtha Legrand es un tema que preocupa al mundo del espectáculo. La diva de los almuerzos atraviesa una situación que parece ser más grave de lo que comunicó su entorno.

En las últimas horas, Ángel de Brito (LAM) contó que la histórica conductora no está lista para volver a las grabaciones de sus programas y reveló el diagnóstico que tiene en vilo a sus familiares y al mundo del espectáculo.

La versión que trascendió apunta a que Mirtha continúa con tos y bajo tratamiento antibiótico por lo que los profesionales de la salud exigieron que extreme los cuidados teniendo en cuenta la edad de la conductora. Tanto Juana como Nacho Viale, sus nietos, contaron que el aire acondicionado del estudio y los cambios de temperatura le habrían provocado el malestar.

“No grabaría este viernes y tal vez el próximo tampoco”, señaló Ángel de Brito. Además, se conoció que la conductora tiene bronquitis y los médicos le dieron 15 días de reposo. Pese a este diagnóstico, sus nietos aseguran que la longeva conductora tiene simplemente un resfriado.

Mientras tanto, tanto las autoridades de eltrece como la productora evalúan alternativas, aunque todo permanece en suspenso. Incluso, no se descarta que Juana Viale vuelva a ponerse al frente del programa, como ya ocurrió en la emisión anterior.