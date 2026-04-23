Se debatirá el régimen jubilatorio especial para personas con discapacidad en Neuquén

Se trata de un proyecto que fue presentado a fines del 2025 y que busca establecer condiciones jubilatorias diferenciadas para estatales con discapacidad.

La diputada Mónica Guanque (Democracia Nqn) presentó este miércoles en la Legislatura de la Provincia el proyecto que propone la creación de un régimen previsiona l especial destinado a personas con discapacidad afiliadas al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

En la sesión, la legisladora provincial, quien impulsa el proyecto presentado por el gremio de los judiciales, solicitó el tratamiento preferencial del mismo, con el fin de que pueda ser considerado en comisión.

En la oportunidad, la conducción del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén, junto a delegados y delegadas, jubilados y trabajadores con discapacidad del Poder Judicial, participaron de la presentación del proyecto de ley.

Se trata de una normativa que fue presentada a fines de diciembre del 2025, motivo por el cual no se pudo solicitar su tratamiento preferencial y como consecuencia no estaba siendo tratado por la comisión.

El objetivo principal del proyecto de ley es establecer condiciones jubilatorias diferenciadas para trabajadores y trabajadoras con discapacidad que se desempeñan en el empleo público provincial.

Durante la jornada, se aprobó el tratamiento del proyecto en la comisión de Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales (Comisión I), lo que habilita su abordaje formal en el ámbito legislativo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mónica Guanque (@monica.guanque)

Proponen un régimen previsional "más justo"

La legisladora Guanque, señaló que este miércoles "en el palco había personas con discapacidad que merecían ser escuchadas". Recordó que el proyecto fue presentado por SEJUN a fines del año pasado y que hoy tuvo la oportunidad de llevarlo al recinto para que vuelva a tratarse en comisión, después de haber quedado archivado.

Resumió que la normativa propone un régimen previsional más justo:

45 años de edad 15 años de aportes Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Guanque destacó la importancia del proyecto "porque la realidad no es igual para todos y porque sostener un trabajo cuesta el doble".

En el recinto, la diputada señaló que "el círculo de la inclusión laboral no se cierra si no hay una jubilación digna. Hoy votar la preferencia es dar un pasito. Hay muchos proyectos que van a comisión y se quedan dormidos. Quiero decirles a los diputados que si hay algo que nos garantiza a las personas con discapacidad es la resiliencia y vamos a luchar por este proyecto cueste lo que nos cueste. E incluso vamos a pedir ayuda a la sociedad para que este proyecto se haga realidad".

La comisión de Legislación está integrada por el presidente Francisco Lepore y la secretaria Cielubi Obreque, junto a los y las diputadas Luz Ríos, Yamila Hermosilla, Ernesto Novoa, Claudio Domínguez, Patricia Fernández, Brenda Buchiniz, Damián Canuto, María Parrilli, Tomás Blanco, Giselle Stilger, César Gass y Carina Ricomini.

La propuesta apunta a reconocer las particularidades que atraviesan las personas con discapacidad en el ámbito laboral, contemplando un régimen jubilatorio acorde a esas condiciones.