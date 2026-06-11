Quiniela La Neuquina hoy: resultados del jueves 11 de junio, sorteo por sorteo

Conocé los números ganadores de La Previa, El Primero, la Matutina, la Vespertina y la Nocturna de la Quiniela La Neuquina en esta jornada.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy jueves 11 de junio de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

El-IJAN-asistirá-a-casas-de-loterías.jpg

La Previa | El 74 abre el jueves con Gente Negra

El 0374 encabezó la Previa de La Neuquina este jueves 11 de junio de 2026. El 74, conocido en la tabla de la quiniela como "Gente Negra", arrancó la jornada con presencia y color propio — dejando a los apostadores que lo tenían jugado con el mejor comienzo de día posible.

Lo siguieron el 1650 en segundo lugar y el 7957 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1675 en cuarto puesto y el 1605 en quinto.

La Primera | El 88 llega al mediodía con El Papa

El 3488 encabezó la Primera de La Neuquina este jueves 11 de junio de 2026. El 88, conocido en la tabla de la quiniela como "El Papa", dio su bendición al mediodía neuquino con toda la autoridad del cargo — y los que lo tenían jugado no necesitaron más milagros.

Lo siguieron el 1160 en segundo lugar y el 0019 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 0100 en cuarto puesto y el 0033 en quinto.

La Matutina | El 32 llega a la tarde con El Dinero

El 0832 encabezó la Matutina de La Neuquina este jueves 11 de junio de 2026. El 32, conocido en la tabla de la quiniela como "El Dinero", se presentó en la tarde patagónica con los bolsillos llenos — el número que todos quieren ver y pocos olvidan cuando aparece primero.

Lo siguieron el 0825 en segundo lugar y el 1376 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1616 en cuarto puesto y el 5546 en quinto.

La Vespertina | El 51 corta el atardecer con El Serrucho

El 5351 encabezó el sorteo número 31701 de la Vespertina de La Neuquina este jueves 11 de junio de 2026. El 51, conocido en la tabla de la quiniela como "El Serrucho", cortó el atardecer neuquino con filo certero — los que lo tenían jugado terminaron el día con el trabajo bien hecho.

Lo siguieron el 2285 en segundo lugar y el 6196 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 1640 en cuarto puesto y el 2447 en quinto.

La Nocturna | El 48 cierra el jueves con El Muerto que Habla

El 9348 encabezó el sorteo de la Nocturna de La Neuquina este jueves 11 de junio de 2026. El 48, conocido en la tabla de la quiniela como "El Muerto que Habla", cerró la jornada con el personaje más misterioso del bolillero — uno de esos números que cuando aparece, los apostadores que lo tenían jugado tienen mucho para contar.

Lo siguieron el 5928 en segundo lugar y el 2397 en tercero. El podio de los cinco lo completaron el 0953 en cuarto puesto y el 1633 en quinto.

Con El Muerto que Habla cerrando el jueves, la jornada se despidió con voz propia — mañana el bolillero arranca de cero y La Neuquina vuelve a repartir chances.

Juego responsable

Jugar a la quiniela es una tradición popular arraigada en la cultura argentina, pero como todo juego de azar puede convertirse en un problema cuando pierde su carácter recreativo.

Si sentís que el juego dejó de ser un entretenimiento, el Instituto Juegos y Apuestas Neuquén (IJAN) cuenta con un programa de juego responsable. También podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Jugador al 0800-222-0075, línea gratuita las 24 horas.