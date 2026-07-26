Asesinaron a una influencer tras denunciar a su exmarido por abuso de menores: él también apareció muerto

La investigación apunta a un presunto femicidio seguido de suicidio, luego de que la mujer obtuviera una orden de restricción contra su expareja.

Conmoción en Estados Unidos por el brutal asesinato de la influencer Sara Gilson , de 43 años, quien fue encontrada muerta en su casa de Oklahoma pocos días después de denunciar públicamente a su exmarido por presunto abuso de menores y pedofilia .

En la vivienda también fue encontrado muerto Jeremiah Duffey , por lo que la Justicia investiga el caso como un presunto femicidio seguido de suicidio , mientras analiza las circunstancias del crimen.

De acuerdo a información brindada por la policía local, el episodio ocurrió en la ciudad de Owasso a las 23:16, cuando una llamada al 911 alertó de una situación de violencia doméstica en la residencia de la víctima. Además, se escucharon los gritos de una mujer y posteriormente el sonido de un disparo , lo que generó el despliegue inmediato de un operativo en la zona.

Según informó el medio NBC, poco después de eso, un nene llamó otra vez a la Policía y dijo que su padrastro le había disparado a su madre. Finalmente, cuando los oficiales llegaron a la casa encontraron a ambos, tendidos en el suelo, sin signos vitales y heridas de bala en la cabeza.

Crimen de la influencer: la hipótesis principal

Mientras los investigadores analizan el caso, la hipótesis principal que apunta a un homicidio seguido de suicidio, remonta también a los antecedentes de la expareja. Duffey, que era entrenador de un grupo de basquet infantil, fue denunciado el 9 de junio acusado de abusar de una de sus alumnas. Tras conocer lo ocurrido, la mujer solicitó y obtuvo una orden de alejamiento en su contra.

La denuncia en Tiktok

Pero casi un mes después, el 11 de julio, la influencer conocida por su contenido de moda y estilismo, publicó un video en TikTok siguiendo una tendencia donde los usuarios simulan estar en una entrevista para un documental. Con esa premisa, Gilson expuso públicamente la acusación contra su exmarido.

“Me estoy preparando para cuando Netflix estrene un documental sobre mi exmarido, del que acabo de descubrir que es pedófilo”, escribió encima del video. Además, para descartar que sea tomado como un chiste, la mujer agregó una descripción que fue contundente: “Ojalá estuviera bromeando”.

Fue tan sólo dos semanas después de esa publicación cuando ocurrió el crimen. Además, el 21 de julio, tres días antes del crimen, Gilson hizo su última aparición en redes sociales con un posteo en la misma aplicación, donde pidió: “Que lo que sea que fue eso nunca vuelva a encontrarme. Por favor, Dios”.

La última publicación en TikTok de la influencer asesinada.

Piden justicia y ayuda para los hijos de la influencer

Tras el asesinato, familiares y amigos de Sara Gilson lanzaron una campaña solidaria para recaudar fondos y brindar apoyo económico a los dos hijos de la influencer. En la descripción de la iniciativa, sus allegados destacaron la generosidad y el enorme corazón de la mujer, al tiempo que pidieron la colaboración de la comunidad para acompañar a los niños en este difícil momento. "Su repentina y desgarradora pérdida ha dejado a toda una comunidad de luto, pero la mayor pérdida la sienten sus dos preciosos hijos, quienes ahora deberán enfrentar la vida sin el amor, el cuidado y la contención de su madre", expresaron.