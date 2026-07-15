Quién es Melina Moriatis, la periodista e influencer que denunció un abuso en el Mundial 2026

El episodio ocurrió en el hotel donde se hospedaba y fue defendida por otros argentinos que estaban en el lugar.

El aterrador episodio se frenó gracias a la valiente intervención de un grupo de hinchas argentinos que pudieron protegerla.

Una periodista argentina que se encuentra cubriendo el Mundial 2026, denunció un intento de abuso y grabó al agresor. La cronista sufrió el violento episodio en el hotel donde se hospeda y decidió difundir las imágenes del sospechoso.

Según relató la mujer a través de sus redes sociales, el aterrador episodio se frenó gracias a la valiente y solidaria intervención de un grupo de hinchas argentinos que pudieron protegerla.

La periodista e influencer se encuentra en Atlanta, Estados Unidos y este martes denunció en sus redes sociales haber sido víctima de un intento abuso dentro hotel donde se hospeda.

Quién es la periodista e influencer que denunció un abuso en el Mundial 2026

Melina Moriatis es una influencer y creadora de contenido argentina que ganó popularidad en las redes sociales por compartir sus viajes, experiencias personales y contenido vinculado al turismo y el estilo de vida.

En plataformas como Instagram y TikTok, reúne una comunidad de miles de seguidores que siguen de cerca sus recorridos por distintos destinos del mundo.

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También es conocida por ser prima de las populares Vicky y Stefy Xipolitakis. Actualmente, la mujer se encuentra haciendo la cobertura del Mundial en Estados Unidos y comparte contenido futbolístico.

Tiempo atrás, había llegado a la popularidad gracias al mundo fitness donde se destacó tras ganar un Martín Fierro.

El aterrador relato de la periodista

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando la periodista regresaba del aeropuerto tras una jornada de trabajo. “Llegué dos y media de la noche directo al hotel a hacer mi check-in, y dentro de la recepción había un homeless (persona de la calle) totalmente pasado”, relató Melina.

Luego, la periodista contó que tomó las llaves de su habitación y se dirigió a los ascensores, pero el hombre comenzó a perseguirla y llegó a meterse con ella en el ascensor. La joven logró escapar antes de que se cerraran las puertas para pedir auxilio.

A pesar de las alertas a la recepcionista y del intento de otro huésped por calmar la situación, el agresor estaba fuera de control. Fue en ese instante crítico cuando aparecieron cuatro hombres oriundos de San Juan, quienes se convirtieron en los héroes de la noche.

"Les digo ‘háganme una barrera’, yo me meto para atrás y subo a mi habitación. Cuando hacen la barrera, este hombre se puso totalmente violento, agarró algo que encontró como arma, los empezó a lastimar y los cortó”, detalló la periodista sobre el nivel de agresividad del atacante, quien intentó volver a perseguirla obligándola a correr para esconderse.

La denuncia también apuntó contra la desprotección y la demora de las fuerzas de seguridad locales en un contexto de extrema vulnerabilidad: “Llamaron a la policía, la policía tardó media hora en llegar. Y en esa media hora, los chicos aguantando los golpes, aguantando la situación para salvarme la vida, porque hubiese terminado en una tragedia horrible”.

El agresor fue detenido

Cuando finalmente arribaron los efectivos policiales, el sospechoso intentó escapar al advertir la presencia de los patrulleros. Sin embargo, fue reducido y detenido pocos metros después. En el video difundido por Moriatis también se escucha parte del dramático momento.

"Tiene una navaja, agárrenlo", se escucha decir a la periodista mientras pide ayuda. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no difundieron oficialmente la identidad del detenido ni los cargos que enfrentará.

El testimonio de uno de los jóvenes que la defendió

Uno de los protagonistas del rescate fue Juan Ignacio Turcato, quien brindó detalles de lo ocurrido en diálogo con medios de San Juan.

Según explicó, el hombre ya llevaba varios minutos dentro del hotel cuando llegó la periodista. "Estaba muy drogado y hablaba solo", aseguró.

Cuando advirtieron que el agresor perseguía a Moriatis, decidieron interponerse para impedir que llegara hasta ella.

Turcato contó que el hombre utilizó distintos objetos del hotel para golpearlos."Agarró un cartel de piso mojado y me pegó en el brazo", recordó.

Pese a las agresiones, explicó que decidieron no responder con violencia. "No sabíamos si tenía un arma o qué podía hacer. Solo tratábamos de mantenerlo alejado de ella", afirmó.