El influencer Speed se puso atrás del arco para distraer a Messi en el penal que erró contra Egipto

El estadounidense estuvo presente en el partido entre Argentina y Egipto y le hizo ademanes al capitán de la Selección.

Speed, reconocido influencer estadounidense y fanático de Cristiano Ronaldo , se puso atrás del arco para distraer a Lionel Messi en el penal que el capitán de la Selección erró ante Egipto.

El streamer, que ayer sufrió entre lágrimas la eliminación de Portugal , fue al partido entre la albiceleste y los africanos con la camiseta de Egipto.

Speed es reconocido a nivel mundial por ser un fiel defensor de Cristiano Ronaldo, asegurando que el portugués es “el mejor jugador de la historia del fútbol”.

Sin embargo, los gestos del influencer no fueron suficientes para provocar la derrota de Argentina, que se terminó llevando el triunfo en la agonía del partido por 3-2.

En la siguiente instancia, el conjunto de Lionel Scaloni se enfrentará al ganador del duelo entre Colombia y Suiza que se disputará este martes a partir de las 17 horas.

La Selección argentina recién volverá a jugar el próximo sábado 11 de junio a partir de las 22 horas en Kansas por los cuartos de final del Mundial 2026.

SPIEDRA LA TIENE ATRODENpic.twitter.com/DB7UoNIje9 — minutouno (@minutounocom) July 7, 2026

Las cargadas de los hinchas argentinos al influencer Speed tras la remontada épica ante Egipto en el Mundial

Cuando el árbitro marcó el final y la Albiceleste consumó una remontada épica, la situación se dio vuelta. Los fanáticos argentinos, que habían soportado las burlas de Speed durante el partido, lo enfrentaron con gritos y gestos desde las gradas, desatando un clima hostil a su alrededor.

La incredulidad del streamer fue total: pasó de la euforia por el penal fallado a quedar rodeado por la bronca de los hinchas, que celebraron la victoria con dedicatoria especial para él.

Llanto desconsolado de Scaloni y Messi tras la épica victoria sobre Egipto

Cuesta poner en palabras lo que fue la victoria Argentina sobre Egipto por 3 a 2. Así les ocurrió a Scaloni y a Messi después de la gesta del equipo nacional en octavos de final del Mundial 2026.

El entrenador argentino fue a la entrevista de rigor apenas terminado el encuentro con el periodista Joaquín Bruno para la transmisión oficial de FIFA. Sin embargo, no pudo ni siquiera responder la primera pregunta del cronista y rompió en llanto.

Visiblemente emocionado, el nacido en Pujato le pidió disculpas al periodista y se retiró delante de las cámaras.

De la misma forma se lo vio al capitán argentino, que fue fundamental para revertir la historia. Había errado un penal en el primer tiempo y estaba lejos de su mejor nivel, pero dos apariciones fueron decisivas para construir otra épica que pareció escrita de antemano.

Primero tiró el centro para el gol del Cuti Romero y después llegó como una tromba para empatar el partido con un zurdazo inatajable.

El gol de Enzo Fernández de cabeza, tras un gran centro de Lautaro Martínez, estableció el 3 a 2 final y tras el pitazo del árbitro francés, Messi no pudo ocultar su emoción.

El "10" rompió en llanto por la angustia contenida y fue abrazado por todos sus compañeros, que lo levantaron en andas para encabezar el festejo.