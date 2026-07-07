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En fotos, Neuquén copó el monumento con el pase de la Selección argentina a cuartos

Una multitud salió a la calle como desde el primer partido del Mundial 2026.

En fotos, Neuquén copó el monumento con el pase de la Selección argentina a cuartos
Neuquén copó el monumento con el pase de la Selección argentina a cuartos

Neuquén copó el monumento con el pase de la Selección argentina a cuartos

 María Isabel Sánchez

La Selección argentina le dio vuelta a un partido increíble a Egipto y se impuso por 3-2 para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Egipto se había puesto en ventaja a través de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, pero los dirigidos por Lionel Scaloni revirtieron la historia gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

De esta manera, la Selección argentina consiguió la clasificación a los cuartos de final, donde se medirá con el ganador del partido entre Colombia y Suiza.

Con el pitazo final, una multitud copó las calles céntricas de Neuquén. Los bocinazos, el griterío y los colores albicelestes llenaron de alegría y desahogo tras la remontada histórica ante Egipto.

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