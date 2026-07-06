Así serán los cambios para los vapeadores y otros productos con nicotina en Argentina

El Ministerio de Salud anunció una modificación que alcanza a los cigarrillos tradicionales, vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina.

La nueva norma del Gobierno fija las condiciones para la venta y el registro de vapeadores y otros productos con nicotina.

El Ministerio de Salud de la Nación modificó la normativa que regula los productos elaborados con tabaco y nicotina en la Argentina. La actualización quedó formalizada mediante la Resolución 796/2026, publicada en el Boletín Oficial. Cuál es el cambio que tendrán.

Los cambios alcanzan tanto a los cigarrillos tradicionales como a los vapeadores , los dispositivos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina.

La norma incorpora un nuevo anexo denominado "Advertencias Sanitarias para los Productos de Tabaco y Nicotina" dentro de la Resolución 497/2012 y deja sin efecto las resoluciones 623/2019 y 3499/2021, que regulaban hasta ahora el sistema de advertencias gráficas.

Asimismo, mantiene gran parte de las advertencias sanitarias ya conocidas para los cigarrillos y otros productos de tabaco combustibles, aunque incorpora modificaciones en los textos que acompañan las imágenes.

Los vapeadores deberán incorporar nuevas advertencias sanitarias en sus envases y materiales publicitarios.

Además de modificar el contenido de los envases, que deberán incorporar nuevos mensajes e imágenes en sus envases y materiales publicitarios. la resolución incorpora una nueva herramienta de comunicación para la población.

Se trata de un chatbot de WhatsApp destinado a brindar información sobre tabaquismo, estrategias para dejar de fumar y mecanismos para denunciar incumplimientos de la legislación vigente.

Cómo serán las nuevas advertencias en los paquetes de cigarrillos

En el dorso de los paquetes aparecerá la frase "Fumar tabaco...", seguida de distintos mensajes sobre los riesgos asociados al consumo. Entre ellos figuran advertencias sobre el desarrollo de cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares (ACV), asma, complicaciones durante el embarazo, ceguera, aumento del riesgo de diabetes, enfermedades de la boca y contaminación ambiental.

La resolución también establece que toda publicidad o promoción de productos elaborados con tabaco deberá incluir un pictograma sanitario acompañado por un mensaje vinculado con el riesgo que el consumo representa para las personas con diabetes.

Ese aviso deberá ocupar el 20% de la superficie total del material publicitario y presentarse dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras negras, respetando criterios específicos de tamaño y visibilidad.

En los envases, las advertencias continuarán ocupando una parte importante del frente y del reverso del paquete. El texto sanitario cubrirá el 50% de una de las caras principales, mientras que la imagen ilustrativa ocupará el mismo porcentaje de la otra superficie visible.

Así serán los cambios en los vapeadores y otros productos con nicotina

Una de las principales novedades de la normativa consiste en la incorporación de los dispositivos electrónicos para fumar, los productos de tabaco calentado y las bolsas de nicotina dentro del esquema de advertencias sanitarias previsto por la legislación argentina.

La resolución señala que estos productos contienen nicotina, una sustancia considerada altamente adictiva, por lo que deberán exhibir un mensaje específico dirigido a los consumidores. "Este producto contiene nicotina que es altamente adictiva", así será el texto obligatorio.

La disposición alcanza a los cigarrillos electrónicos, vapeadores, soluciones líquidas utilizadas por estos dispositivos, productos de tabaco calentado, sus respectivos cartuchos o sticks y las bolsas de nicotina.

Al igual que ocurre con los cigarrillos tradicionales, toda publicidad vinculada con estos productos deberá incluir esa advertencia ocupando el 20% del espacio publicitario, mientras que los envases deberán incorporar un mensaje sanitario acompañado por una imagen que describa los riesgos relacionados con su consumo.

Los cigarrillos electrónicos no podrán utilizarse en espacios cerrados libre de humo en Río Negro. Ilustración

El Ministerio de Salud será el organismo encargado de definir la rotación de los mensajes, actualizar los textos cuando lo considere necesario y aprobar los diseños gráficos y pictogramas que utilizarán fabricantes e importadores.

Un chatbot de WhatsApp para consultas sobre tabaquismo

Otra de las modificaciones introducidas por la resolución apunta a facilitar el acceso de la población a información vinculada con el consumo de tabaco y nicotina.

Para ese objetivo, el Ministerio de Salud incorporó un chatbot disponible a través de WhatsApp, pensado para responder consultas relacionadas con el tabaquismo.

La herramienta permitirá acceder a información sobre los efectos del consumo de tabaco, conocer estrategias para dejar de fumar y recibir orientación sobre los canales disponibles para denunciar posibles incumplimientos de la normativa vigente.