Alerta Nati: qué se sabe sobre los adolescentes desaparecidos en Neuquén

Son intensamente buscados por la Policía de la Provincia. Tienen 14, 16 y 17 años y las denuncias fueron radicadas en comisarías del oeste capitalino.

La Policía de la Provincia de Neuquén comunicó la Alerta Nati por la desaparición de tres adolescentes que son intensamente buscados por estas horas en esta ciudad.

Este domingo se conoció que una adolescente de 14 años, cuya denuncia para dar con su paradero fue radicada en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo, en el noroeste de la capital provincial, fue localizada .

La menor fue identificada como María Valentina Ortiz Brizuela de contextura física delgada, de una altura de 1.70 metros, de tez blanca, ojos marrones, y cabellos oscuros y largos. Según la denuncia, estaba vestida con un pantalón de jean azul, campera negra y zapatillas blancas.

Aunque terminó con la búsqueda de uno de los menores de edad, la alerta sigue vigente por dos jovenes de 16 y 17 años de edad.

Los adolescentes que siguen desaparecidos

Otro de los adolescentes desaparecidos es uno varón de 16 años, identificado como Brian Exequiel Altamirano. Describieron las características físicas del menor como de contextura física delgada, una altura de 1.70 metro; de tez trigueña, ojos marrones y cabellos cortos negros.

Al momento de desaparecer vestía zapatillas negras, pulóver negro y pantalón de jeans de color celeste.

Ante cualquier información comunicarse con la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 17º al (299) - 4430098.

El tercer adolescente tiene 17 años y domicilio en el barrio La Sirena. Se trata de Lucas Julián Sosa de 17 años. De acuerdo a la denuncia por su desaparición, es de contextura física delgada, tiene una altura de 1.65 mt, de tez trigueña, ojos marrones y cabellos cortos negros.

Llevaba puesta una campera negra; y un pantalón, un buzo y zapatillas de color negro.

Ante cualquier información comunicarse con la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 17º al (299) - 4430098.

A qué se debe la Alerta Nati y qué es

En Neuquén, tras la desaparición de Natalia Ciccioli, el 16 de enero de 1994, se creó Alerta NATI, una ley que demoró varios años en promulgarse. La niña tenía 12 años y salió de su casa para pasear por el centro de la ciudad de San Martín de los Andes y nunca más se supo nada de ella.

Por esos años, para radicar una denuncia de desaparición de persona había que aguardar 48 horas, pero el caso de Nati impactó tanto en la comunidad cordillerana que se organizaron en grupos para buscarla. Ante ese fenómeno social, la Policía se vio obligada a moverse.

Se trata de una norma que legisla sobre los procedimientos a seguir ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes de menos de 18 años. La ley 2705 fue promulgada el 30 de junio del 2010.