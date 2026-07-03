Viernes accidentado en las rutas de Neuquén: se registraron dos impresionantes choques

Los accidentes de tránsito ocurrieron durante la tarde en caminos del interior de la provincia.

La tarde de este viernes en la provincia de Neuquén estuvo marcada por dos impresionantes siniestros viales que se registraron en las rutas del interior . Ambos hechos ocurrieron en un contexto de bajas temperaturas y condiciones que obligan a extremar las precauciones al volante.

De acuerdo con la información recabada, el primer accidente se registró sobre la Ruta 7 , mientras que el otro se registró sobre la Ruta 17.

El primero de los siniestros se produjo sobre la Ruta 7 , a la altura del ingreso al bloque de explotación de hidrocarburos no convencionales Bandurria Norte.

Tras el aviso, se dirigieron al lugar efectivos de Bomberos Voluntarios, Policía y personal de Salud, quienes trabajaron en la asistencia de la situación y en las tareas preventivas sobre la calzada.

Hasta el momento solamente se reportaron daños materiales.

Una camioneta chocó contra un caballo

El segundo episodio ocurrió sobre la Ruta 17, a la altura del Dique Portezuelo. Según la información difundida, una camioneta colisionó contra un caballo que se encontraba sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, el vehículo sufrió importantes daños materiales. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si hubo personas heridas.

Piden extremar los cuidados al circular

Ante este escenario, las autoridades reiteraron el pedido de conducir con prudencia, respetar las velocidades permitidas, mantener una distancia de seguridad y estar atentos a la presencia de animales sueltos, especialmente en rutas del interior provincial.

Borrachos al volante: dos jóvenes cayeron con el auto al desagüe

Un impactante incidente vial tuvo lugar en la madrugada de este jueves, cuando dos jóvenes que transitaban por la segunda rotonda de la Ruta 7 en Centenario, cayeron al desagüe con el auto, en un contexto de bajas temperaturas y hielo en la calzada.

Ambos jóvenes se encontraban bajo los efectos del alcohol.

El hecho ocurrió cerca de las 3.00 de la madrugada, cuando la ciudad registraba una temperatura de -8 grados y la circulación de vehículos era casi nula. Según la información preliminar, los jóvenes transitaban en un Chevrolet Onix por la zona del barrio Los Eucaliptus y el Casino Magic, cuando el conductor perdió el control de vehículo y cayeron al desagüe del Paso René Favaloro.

Cuando acudieron los efectivos de la Comisaría Quinta encontraron a los dos jóvenes de 24 y 28 años fuera del vehículo, ya que habían podido salir por sus propios medios. Ambos hombres tienen residencia en Neuquén capital y no sufrieron lesiones en la caída.