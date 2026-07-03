Le apuntó con un arma a la policía y descartó la pistola en el escape: fue condenado

El acusado reconoció su responsabilidad en un procedimiento abreviado. El hombre contaba con antecedentes policiales cuando protagonizó un nuevo enfrentamiento armado.

El hombre fue interceptado en la esquina de la Avenida del Trabajador y Moritán.

La Justicia de Neuquén condenó a Rodrigo Ezequiel Ríos tras protagonizar un violento enfrentamiento con la policía , que incluyó una persecución y donde el acusado apuntó con un arma de fuego a los agentes. Durante el escape, el hombre descartó el arma, que posteriormente fue identificada como una pistola calibre 9 milímetros.

La sentencia fue dictada este viernes, a partir de un acuerdo entre partes presentado por el fiscal del caso Horacio Maitini . La resolución fue adoptada durante una audiencia de procedimiento abreviado realizada hoy en la Ciudad Judicial.

En ese marco, el imputado admitió los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal, lo que permitió avanzar con el acuerdo de condena sin necesidad de llegar a una instancia de juicio oral.

El condenado escapó a toda velocidad por las calles de oeste neuquino

Como parte del acuerdo, la Fiscalía solicitó que Ríos fuera declarado penalmente responsable por los delitos de portación ilegal de arma de fuego de guerra, en concurso real con resistencia a la autoridad, el primero en carácter de autor y el segundo en carácter de coautor.

Según la investigación desarrollada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, el hecho sucedió el 27 de marzo de 2026, cerca de las 21 horas. En ese momento, Ríos circulaba junto a otras personas a bordo de una camioneta Volskwagen Amarok por la intersección de la Avenida de Trabajador y Moritán, en el oeste de Neuquén capital.

El acuerdo de partes fue presentado por el fiscal del caso Horacio Maitini.

Durante el recorrido, el personal policial les indicó que detuvieran la marcha del auto, pero el conductor no frenó y escapó a alta velocidad, lo que dio inicio a una persecución por distintas calles de la zona.

Apuntó con un arma a los agentes

En el medio de la fuga, Ríos abrió una de las puertas traseras de la camioneta y apuntó con un arma de fuego hacia el personal policial. La situación de extrema tensión culminó cuando los ocupantes abandonaron el vehículo sobre la calle 1 de Mayo y continuaron el escape a pie.

Mientras escapaban por calle Cadihue, el acusado arrojó un arma de fuego al patio de una vivienda. Posteriormente el arma fue secuestrada y peritada, a partir del análisis se determinó que se trata de una pistola calibre 9 milímetros, cargada y en condiciones para utilizarla de inmediato.

Fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva

Por esta razón, Rodrigo Ezequiel Ríos fue condenado a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por portar ilegalmente un arma de fuego de guerra, en concurso real con resistencia a la autoridad.

Además, debido a que el condenado registraba una condena previa por un caso de robo, el fiscal Maitini requirió que se declare su primera reincidencia y que la pena acordada sea de cumplimiento efectivo.

La jueza de garantías Natalia Peloso homologó el acuerdo en todos sus términos, declaró responsable al acusado por ambos delitos, le impuso la pena de tres años y seis meses de prisión efectiva y resolvió declarar su primera reincidencia, tal como había solicitado la fiscalía.

A pedido de la Fiscalía, la magistrada también prorrogó por 15 días, a partir del 28 de julio, la prisión domiciliaria que actualmente cumple el condenado y ordenó la colocación de una tobillera electrónica. La medida tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de los plazos necesarios hasta que la sentencia quede firme.