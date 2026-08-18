Rolando Figueroa y Diego Santilli se reúnen con las PASO como tema central

El ministro buscará acercar posiciones sobre varios aspectos de la agenda nacional pero con la mira puesta en el cronograma electoral del año que viene.

El jefe de gabinete de la Nación, Diego Santilli, recibirá el miércoles por la tarde en Casa Rosada al gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa .

El encuentro, confirmado a LMN por el propio mandatario neuquino, se dará en el marco de una serie de reuniones que Santilli pautó esta semana con diferentes gobernadores del país, buscando retomar una agenda que incluye varios temas pero que tiene a la reforma electoral y la eliminación de las PASO como eje.

Este martes, el funcionario nacional recibirá a los mandatarios de las provincias del norte para acercar posiciones respecto al nuevo régimen de tarifas eléctricas para esa región del país, con el objetivo de destrabar en el Congreso la negociación por la modificación del otro régimen, el de Zona Fría , que obtuvo dictamen en su momento en Diputados pero cuya discusión se trabó en el ámbito del Senado , producto de los cuestionamientos que surgieron sobre un esquema que, de aprobarse, dejará sin tarifa diferenciada de gas a amplios sectores de la población.

La agenda con Figueroa

Santilli retomará una función que ya había ejercido como ministro del Interior, en lo que es una suerte de nexo entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores.

En este caso, lo hará después de la dura derrota sufrida por el gobierno del presidente Javier Milei en el Congreso Nacional con los capítulos de extranjerización de la tierra y de modificación de la norma de manejo del fuego, que se pretendían aprobar en el proyecto original de la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada.

En este tema, Rolando Figueroa le había marcado la cancha a Nación, con la presentación de un proyecto de ley provincial, previo al debate en el Congreso, que blindaba las tierras fiscales de Neuquén, estableciendo que éstas sólo puedan ser adjudicadas, vendidas o arrendadas a ciudadanos argentinos o personas jurídicas constituidas en el país. Además de orientar la adjudicación de esas tierras hacia proyectos productivos, ganaderos y turísticos.

Las PASO

En la reunión con Figueroa se especula que Santilli buscará consenso para el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que el presidente Milei presentará ante el Congreso el mes que viene y que intentará destrabar otros temas de la agenda parlamentaria.

Sin embargo, será la reforma electoral, con la eliminación de las PASO, el eje central del cónclave, pensando en las estrategias y negociaciones con la mira en el calendario del año que viene.

El propio Figueroa adelantó en su momento que su idea era que las elecciones provinciales se realizaran entre junio y agosto, con preferencia sobre este último mes, si es que finalmente se concreta la baja de las PASO. Es algo que deberá definirse y sobre el que podrían analizarse otras variantes.