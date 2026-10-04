¿Qué fondos nacionales recibió el gobierno de Figueroa en septiembre?

Se conocieron los números correspondientes a coparticipación y otros recursos girados por el estado nacional.

El gobierno de Rolando Figueroa obtuvo en septiembre un aumento de los fondos de origen nacional del 5,6 por ciento interanual, según el informe que publica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) , en base a datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

Neuquén recibió el mes pasado por transferencias automáticas, coparticipación y leyes complementarias unos 120 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal del 40,8% y uno real del mencionado 5,6 por ciento, que surge de comparar septiembre con igual período del año pasado y contrastarlo con una inflación estimada de 1,90%.

A su vez, si se toma el acumulado de este 2026 (de enero a septiembre), Neuquén registra una caída del 0,2 por ciento, lo que la ubica entre las provincias que menos perdieron, junto a Salta (-0,1%).

Las jurisdicciones del país más rezagadas fueron Santa Fe (-0,8%) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con una baja de los recursos de origen nacional del 1,4 por ciento.

Claudio Espinoza

Cada vez menos recursos

Pese a esta suba registrada en septiembre, los fondos de origen nacional son cada vez menos importantes en el total de ingresos de Neuquén. En agosto, último dato oficial difundido por la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, significaron tan solo el 16,3 por ciento, mientras que las regalías hidrocarburíferas representaron el 52,4 por ciento del total de los recursos de la economía neuquina, seguido por la recaudación local de impuestos (31,4%).

La manera en que se reparte la torta de recursos coparticipables en la Argentina es una discusión que hoy no está en la agenda del gobierno nacional.

Lo que sí logró el gobierno de Figueroa es acordar el cobro de viejas deudas que el estado nacional mantenía con la provincia de Neuquén, como las compensaciones por la armonización de la caja jubilatoria del ISSN, que comenzó a gestarse en la década del ’90, cuando la provincia decidió no transferir su caja a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Nación viene pagando una parte ($48.000 millones), en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $4.000 millones. El primer desembolso se hizo efectivo en mayo de este año.

Fondos totales

Las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas a las provincias y CABA totalizaron unos $7,08 billones, donde la Coparticipación alcanzó los $6.457.735 millones, con un incremento real del 4,4% interanual, resultado apoyado en un buen desempeño del impuesto a las Ganancias (+22,1%), mientras que el IVA volvió a marcar retrocesos (-6,0%), al igual que los fondos por impuestos Internos (1,3%) y otros que también son coparticipados (-17,5%).

A su vez, el conjunto de leyes y Regímenes Especiales totalizaron envíos por $337.968 millones, con un desempeño positivo de +9,2%, explicado por las subas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (+14,6%), el Régimen de Energía Eléctrica (+133%) y el Monotributo (+29,9%).

Por el contrario, dieron a la baja Bienes Personales (-28,0%), el IVA de la Seguridad Social (-6,0%) y los recursos por Compensación de Consenso Fiscal, que alcanzaron algo más $282 mil millones pero con una caída real del 6,1%.