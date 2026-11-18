El video - que se viralizó en redes sociales - muestra el momento en que el ejemplar comienza a quebrarse y se desploma ante la sorpresa de los vecinos.

Las imágenes muestran el momento en que el árbol comienza a quebrarse y provoca sorpresa entre los vecinos.

Los fuertes temporales que se registran en varios países en medio de un intenso fenómeno de El Niño , han dejado varias consecuencias de gravedad, pero también episodios que se han vuelto viral. En las últimas horas comenzaron a viralizarse las imágenes de un antiguo árbol que se partió al medio.

Un árbol de casi 60 años se partió en plena plaza de Brasil y protagonizó una escena impactante que quedó registrada en video. Las imágenes muestran cómo el ejemplar, de gran tamaño, comienza a quebrarse hasta perder su estructura.

El hecho ocurrió en el municipio de Simplício Mendes, en el sur de Piauí. A pesar del gran temor, no hubo informes de personas heridas . Equipos del Secretario Municipal de Meio Ambiente fueron llamados a remover el árbol y limpiar el área.

Se trataba de una algarroba era muy querido por los residentes y se consideraba parte de la historia del municipio, generando expresiones de afecto después de la caída.

La caída ocurrió en medio de las lluvias que golpearon Piauí. Simplício Mendes está bajo la alerta amarilla de INMET, con una previsión de 20-30 mm/h, que podría alcanzar 50 mm/día, además de vientos de 40-60 km/h.

La advertencia también alerta al riesgo de caídas de ramas, bocas de agua, descargas eléctricas y cortes de energía.

El episodio generó conmoción entre los habitantes de la zona, que durante décadas convivieron con el árbol y lo reconocieron como parte del paisaje del espacio público. El registro se difundió en redes sociales y despertó numerosos comentarios por la dimensión del ejemplar y su historia.

Iban a celebrar los 15 de su hija cuando un árbol cayó sobre su camioneta y los mató

Un episodio similar ocurrió meses atrás en Mendoza, donde la caída de un árbol cayó sobre la camioneta en la que viajaba una familia que iba a celebrar los 15 de su hija y los mató.

El matrimonio era oriundo de Comodoro Rivadavia, Chubut, y fueron identificados como Fabio Pompei, de 46 años, y Fabiana Dieddi.

Iban a celebrar los 15 de su hija cuando un árbol cayó sobre su camioneta y los mató.

Fabio y Fabiana circulaban con su camioneta por la Ruta Nacional 143, a la altura del kilómetro 621, en la zona de Paso de las Carretas, unos 120 kilómetros al sur de la capital mendocina.

En esas circunstancias, un árbol de gran porte cayó sobre el vehículo a causa del temporal de viento que azotaba la región y los mató de manera prácticamente instantánea.

Los médicos confirmaron sus fallecimientos en el lugar. En la camioneta también viajaba la hija de la pareja, que ese día celebraba sus 15 años, y fue trasladada con diversas lesiones al Hospital Antonio Scaravelli de la ciudad de Tunuyán.

Varios llamados de otros transeúntes al 911 alertaron a las autoridades acerca del imprevisto episodio. Cuando los equipos de emergencia y los agentes policiales llegaron al lugar, se encontraron con dos vehículos impactados por la caída de los árboles.

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También fue derivada al centro médico una familiar que iba con ellos, identificada como Andrea Roxana Fariña, de 52 años. Una persona más, que circulaba en otro vehículo y también se vio involucrada en la situación, quedó atrapada y debió ser rescatada por personal de emergencias.