El informe menciona blancos en Washington y también armas químicas. "Pagarán un precio como ningún país pagó antes", advirtió Donald Trump.

Donald Trump, junto al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio. (Foto: Evan Vucci/AP)

La inteligencia de Estados Unidos obtuvo información sobre un posible plan de Irán para atacar a altos funcionarios de Donald Trump en Washington con una bomba radiactiva o armas químicas. Los datos mencionan blancos y lugares concretos, sin que eso implique que un atentado sea inminente.

El informe, difundido por CNN, recoge testimonios de siete funcionarios estadounidenses. Las fuentes describieron reuniones para preparar una respuesta y admitieron diferencias sobre la capacidad operativa de Teherán , así como sobre la credibilidad de parte de los datos obtenidos.

La Casa Blanca aseguró que por ahora, no hay amenazas creíbles contra el territorio estadounidense. Su vocera, Lauren Bis, afirmó que el gobierno mantiene la vigilancia sobre cualquier riesgo potencial.

Donald Trump advirtió sobre represalias

Este martes, el presidente estadounidense dijo en Manila que su gobierno analiza la presunta amenaza y la toma con mucha seriedad. Ante una pregunta sobre un riesgo inminente, lanzó una advertencia: "Pagarán un precio como ningún país pagó antes".

Scott Bessent, en un acto en Carolina del Sur. El secretario del Tesoro fue trasladado a una base militar por seguridad. (Foto: Mike Stewart/AP, archivo)

La Cancillería iraní negó las acusaciones a través de una publicación en X y las calificó de "infundadas". El pronunciamiento se conoció después de la difusión del informe de inteligencia.

El cambio de domicilio del secretario del Tesoro

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue trasladado a una base militar por razones de seguridad. La difusión de información que permitía identificar su domicilio influyó en esa decisión, de acuerdo con una persona al tanto de la medida.

Bessent encabeza una campaña económica destinada a cortar los vínculos financieros de Irán con otros países. La presión combina sanciones y gestiones ante socios comerciales de Teherán para aislar sus operaciones bancarias y reducir el acceso a recursos.

La ofensiva también afecta las conexiones aéreas comerciales de Teherán.

Qué es una "bomba sucia" y qué ocurrió en 2024

El reporte también menciona comunicaciones interceptadas en las que se habla de materiales ocultos dentro de Estados Unidos. Ese punto divide a los funcionarios consultados: la existencia de esos depósitos no quedó confirmada públicamente. Las reuniones de contingencia buscan preparar una respuesta ante distintas posibilidades.

Dos mujeres pasan frente a un cartel contra Donald Trump en la plaza Enghelab, en Teherán. (Foto: EFE)

Una bomba sucia dispersa material radiactivo mediante una explosión convencional, sin producir una detonación nuclear. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos explican que el mayor peligro inmediato proviene de la explosión y los daños que puede causar a las personas y los edificios cercanos.

El polvo o el humo contaminados también pueden representar un riesgo para la salud si se inhalan. La radiación no se puede detectar mediante el olfato o la vista.

El riesgo de atentados contra autoridades estadounidenses tiene antecedentes judiciales. En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia difundió una causa en la que Farhad Shakeri, señalado como colaborador de la Guardia Revolucionaria, dijo que había recibido instrucciones para preparar el asesinato de Trump. La acusación también describió una red que vigilaba a una ciudadana estadounidense crítica del gobierno iraní.

El expediente derivó en la detención de dos hombres en Nueva York, acusados de vigilar a la opositora y de participar en un plan para asesinarla.

La fiscalía vinculó esas operaciones con la intención de vengar la muerte de Qasem Soleimani, fallecido en enero de 2020 en un ataque estadounidense en Bagdad. También las relacionó con el propósito de silenciar a los opositores de Teherán que viven en el exterior.