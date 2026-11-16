Los impresionantes rayos que atemorizaron a Neuquén antes de la tormenta: un video captó el momento exacto

Las descargas eléctricas anticiparon el temporal que avanzó sobre la región. En la cordillera realizarán sobrevuelos para detectar posibles focos de incendios.

Los impresionantes rayos que iluminaron Neuquén antes de la tormenta: qué pasó después.

El cielo de la ciudad de Neuquén se iluminó con impresionantes destellos en la previa de la tormenta que después avanzó sobre la región. Las imágenes registradas durante la noche muestran la intensidad de la actividad eléctrica, con relámpagos que iluminaron el horizonte y anticiparon un fenómeno meteorológico que también dejó lluvias intensas y caída de granizo en distintos puntos de la provincia.

Un video captado por Pablo Bongiovan y compartido en su cuenta de Instagram, permite observar cómo, en medio de la oscuridad, sucesivos relámpagos iluminaron el paisaje urbano. La actividad eléctrica fue una de las características del sistema de tormentas que atravesó el Alto Valle durante el domingo y que posteriormente afectó otras localidades neuquinas.

Las descargas llamaron la atención por su intensidad y fueron parte de un fenómeno que se manifestó de norte a sur, con precipitaciones de distinta magnitud y caída de granizo en varios sectores.

La secretaria de Emergencia y Gestión de Riesgo de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, vinculó las características de estas tormentas, con abundante agua, granizo y descargas eléctricas, con el escenario asociado al fenómeno de El Niño. Sin embargo, advirtió que la mejora podría ser temporaria y que más adelante podrían presentarse nuevas manifestaciones de inestabilidad.

La preocupación por los rayos en la cordillera

Más allá de las imágenes que dejó la actividad eléctrica en Neuquén capital, las descargas registradas en sectores cordilleranos representan una preocupación adicional para los organismos provinciales por la posibilidad de que provoquen incendios forestales.

Ortiz Luna, explicó que los radares permitieron identificar numerosos puntos donde se produjeron rayos, especialmente en zonas de la cordillera. Aunque no precisó una cantidad, confirmó que fueron muchas las descargas registradas.

"Los rayos, no tanto en esta zona, pero sí en la zona de la cordillera, pueden generar incendios forestales", advirtió.

Por ese motivo, los equipos del Sistema Provincial de Manejo del Fuego realizarán sobrevuelos durante toda la semana para revisar las áreas donde se detectó actividad eléctrica. Utilizarán helicópteros y drones para buscar posibles columnas de humo o focos que puedan haberse iniciado durante las tormentas.

La intención es detectar cualquier principio de incendio y actuar rápidamente, antes de que las llamas puedan extenderse. La preocupación tiene antecedentes en la provincia, especialmente por los grandes incendios forestales que afectaron distintos sectores de la cordillera, entre ellos el de Valle Magdalena, en el área del Parque Nacional Lanín.

Las lluvias también complicaron las rutas

Las precipitaciones dejaron dificultades para circular en distintos puntos de Neuquén. Uno de los sectores más complicados es el arroyo Carranza, donde permanece cortada la Ruta Provincial 5.

La situación afecta especialmente la conexión con Rincón de los Sauces y las zonas vinculadas con Vaca Muerta. Las rutas 8 y 6 se mantienen transitables, aunque con extrema precaución. En algunos tramos de la Ruta 8, la presencia de barro dificulta el paso de los vehículos.

Mientras tanto, los organismos provinciales continuarán con los relevamientos para conocer el alcance de las precipitaciones y verificar las condiciones de las zonas afectadas.

Por ahora, la prioridad estará puesta en evaluar las consecuencias del temporal, mantener la asistencia en los sectores afectados y controlar especialmente las zonas cordilleranas donde las descargas eléctricas podrían haber provocado focos de incendio.