Hasta 120 mm de lluvia, tormentas y fuertes vientos: alerta naranja del SMN

Se advierten tormentas fuertes, precipitaciones abundantes y ráfagas intensas. Qué zonas se verán más afectadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja.

Para este lunes, con advertencias que alcanzan a distintas provincias y que incluyen la posibilidad de precipitaciones intensas, caída de granizo y fuertes ráfagas de viento.

El escenario más complicado se prevé en sectores del centro y oeste argentino, donde algunas tormentas podrían alcanzar intensidad fuerte o severa.

Además, el organismo mantiene advertencias por lluvias en distintas regiones, por lo que recomendó seguir las actualizaciones oficiales y tomar precauciones ante posibles complicaciones.

Alerta naranja por tormentas con hasta 120 mm de lluvia

De acuerdo a lo informado por el SMN, está vigente una alerta de nivel naranja por tormentas fuertes, algunas de ellas severas, que podrían generar situaciones de riesgo.

Los fenómenos estarán acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, granizo de diferentes tamaños y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Uno de los datos que genera mayor preocupación es la cantidad de agua que podría acumularse. Para las zonas alcanzadas por esta advertencia se estiman registros de entre 80 y 120 milímetros, aunque los valores podrían ser superiores en algunos sectores.

Esta alerta alcanza a sectores de Córdoba, San Luis, Mendoza, el este de La Rioja, el este de Catamarca y oeste de Buenos Aires.

El nivel naranja implica que pueden producirse fenómenos meteorológicos peligrosos para la población, los bienes y el ambiente. Por eso, se recomienda evitar actividades al aire libre y permanecer en construcciones cerradas mientras duren las tormentas.

Alerta amarilla por tormentas

Además de las regiones bajo advertencia naranja, el SMN estableció alerta amarilla por tormentas para distintos sectores de otras provincias. El aviso comprende a la provincia de Buenos Aires, el norte de La Pampa, el oeste de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan.

En estas áreas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posibilidad de precipitaciones abundantes en lapsos breves, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento. Los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre los 30 y 70 milímetros, aunque tampoco se descarta que esos registros sean superados de manera puntual.

La advertencia amarilla significa que los fenómenos pueden generar inconvenientes y afectar el desarrollo normal de las actividades cotidianas. Si bien el riesgo es menor que el previsto para las zonas con alerta naranja, también requiere atención y medidas preventivas.

Lluvias en la Patagonia

La región patagónica tampoco quedará al margen de las condiciones meteorológicas adversas. Para este lunes, el SMN emitió una alerta amarilla por lluvias que alcanza a distintos sectores de Chubut.

En estas zonas se esperan precipitaciones de variada intensidad, con acumulados estimados de entre 10 y 30 milímetros. Los registros podrían ser superiores en forma localizada y no se descarta que las lluvias estén acompañadas por algunas tormentas aisladas.

Alerta por vientos intensos

A estas alertas por precipitaciones, el SMN también emitió una advertencia por viento Zonda para Mendoza y San Juan.

El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

Qué recomendaciones dio el SMN ante las alertas

Frente a las condiciones previstas, el organismo nacional difundió una serie de recomendaciones para reducir los riesgos durante las tormentas y las lluvias intensas.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

Evitar salir de casa mientras se desarrollen tormentas fuertes.

Permanecer en construcciones cerradas y alejarse de puertas y ventanas.

No sacar la basura y mantener limpios los desagües para facilitar el escurrimiento del agua.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

No refugiarse debajo de árboles ni cerca de postes o cables eléctricos.

Evitar circular por calles inundadas o atravesar zonas anegadas.

Si ingresa agua a una vivienda, desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico siempre que sea seguro hacerlo.

El SMN también recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales, ya que las alertas pueden modificarse durante el día de acuerdo con la evolución de los fenómenos.