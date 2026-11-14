Apareció el joven de 24 años, paciente de salud mental, que era intensamente buscado

Había sido visto por última vez el viernes 13 de noviembre en el barrio Mutual Patagonia, en cercanías a las Parcelas de Centenario.

Tras horas de angustia y preocupación no solo de su familia, sino también de la comunidad de Centenario, apareció cerca de las 13 de este sábado un joven de 24 años cuyo rastro se había perdido en la tarde del viernes 13 de noviembre . Se trata de Cristian Walter Montoya por quien se montó un operativo de búsqueda del que participaron las fuerzas de seguridad provinciales.

El joven se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y debía tomar su medicación. Su hermana, Daniela Montoya, fue quien confirmó a LM Neuquén que Cristian ya estaba con ellos.

"Apareció como las 13, un hombre lo trajo, aparentemente lo vio desorientado", dijo la joven e indicó que fue derivado a la guardia del Hospital Castro Rendón, aunque pasadas las 16 todavía no había podido ser atendido. "No sé cómo es la situación en salud mental, si hay poco personal, pero este es un caso de urgencia y estamos esperando hace horas", lamentó.

No obstante, la joven realizó un especial agradecimiento a los que ayudaron a enontrar a su hermano. "Agradezco a la Policía, a todo el equipo que estuvo a disposición, como a toda la gente que se preocupó por mi hermano", agregó.

Las horas previas

Al notar su ausencia y no lograr establecer contacto con él con el correr de las horas, su padre se dirigió hacia la sede de la Comisaría 52° para radicar la correspondiente denuncia policial y activar los protocolos de búsqueda de personas.

De acuerdo con el testimonio aportado por su entorno más cercano, había sido visto por última vez ayer alrededor de las 14 horas en el sector del barrio Mutual Patagonia, en una zona ubicada en cercanías a las Parcelas de Centenario.

En las horas previas, a medida que pasaban las horas sin novedades concretas sobre su paradero, los investigadores intensificaron las tareas de rastrillaje y solicitaban la colaboración de toda la comunidad para poder localizarlo.

Uno de los aspectos que generaba mayor inquietud y urgencia estaba vinculado con el estado de salud de Cristian. Según precisó su padre en diálogo con Centenario Digital, el joven se encuentra actualmente bajo tratamiento psiquiátrico y necesita tomar su medicación diaria, motivo por el cual resulta fundamental dar con su ubicación cuanto antes para garantizar su bienestar físico y emocional.

En paralelo a la presentación formal en la unidad policial, el hombre recurrió a las redes sociales para pedir ayuda a los vecinos y aportó un dato clave para la investigación: el teléfono celular de su hijo no da apagado, aunque hasta el momento no han logrado que responda a los llamados.

Hasta la mañana de este sábado, los distintos recorridos, entrevistas vecinales y averiguaciones en la jurisdicción no arrojaron resultados positivos sobre su paradero. Afortunadamente, un hombre advirtió que no estaba bien. La familia desconoce si el hombre había visto que lo estaban buscando, simplemente no lo vio bien y trató de que fuera asistido.