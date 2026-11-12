El asesino de Nicolás Sáez hizo dedo para volver a la casa de su hermano y quiso quemar un buzo con sangre: seguirá preso

Se determinó que el acusado continúe con prisión preventiva por cuatro meses más. También se dieron a conocer nuevos detalles sobre los momentos posteriores del asesino.

El miércoles al mediodía se llevó a cabo una nueva audiencia por el homicidio de Nicolás Sáez , ocurrido en septiembre de este año en la localidad de Centenario . Allí no sólo se logró extender la prisión preventiva del acusado , sino que también se dieron a conocer nuevos detalles sobre qué fue lo que ocurrió ese día y los momentos posteriores del imputado .

Germán Sáez, el padre de la víctima, contó en diálogo con LM Neuquén que la familia consideró positivos los resultados de esta nueva audiencia y afirmó que se está trabajando de manera exhaustiva en la investigación, lo cual les da tranquilidad de que pueda llevarse a cabo el juicio correspondiente con pruebas fehacientes y contundentes.

"La fiscalía logró que el imputado quede con prisión preventiva por otros cuatro meses más. Si bien no se pudo cambiar la carátula del caso , quedó pendiente de revisión . Por el momento sigue siendo considerado un homicidio simple , pero lo que buscamos es que sea un homicidio con alevosía ", remarcó.

Nicolás Sáez y su papá.

Cabe recordar que durante la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías, en ese momento, le había dado al acusado, Cristian Campodónico, sólo dos meses de preventiva y considero que el crimen debía encuadrarse en el delito de homicidio simple, aunque -por la atrocidad con la que fue cometido- l a fiscalía había pedido que fuera acusado de homicidio agravado por alevosía.

Por su parte, Germán contó que en esta audiencia hubo un nuevo juez, Juan Ignacio Guaita: "Nos pareció mucho más razonable que el anterior".

Nueva información sobre los momentos posteriores al homicidio

Por su parte, el padre de Nicolás contó a LU5 que se conocieron nuevos detalles sobre los momentos posteriores del imputado tras cometer el asesinato. "Campodónico lo citó a su casa para juntarse y de ahí salieron caminando para lo de su hermano, que está en una zona conocida como el Choconcito. Desde ese lugar volvieron a salir caminando como al lado del Autódromo, que es donde sucedió el hecho", remarcó.

Y agregó que, luego de asesinar a su hijo, se fue a pie hasta llegar a una calle principal, donde vio una camioneta que circulaba por la zona y pidió que lo acercaran, nuevamente, al domicilio de su hermano. Una vez allí, intentó quemar un buzo con sangre, el cual pudo ser recuperado por las autoridades para su posterior análisis.

En cuanto a la camioneta, Germán comentó que el propietario fue identificado y entrevistado: "La persona dijo que no lo conocía, pero que lo llevaron hasta la casa. La camioneta tenía sangre, eran gotas muy chiquitas, por lo que no se pudo determinar a quién pertenecía, pero sí se sabe que era sangre humana".

"No sabemos por qué Campodónico hizo lo que hizo. La fiscalía está trabajando para determinar qué tipo de conexión podría existir para que haya perpetrado el crimen, y de esta manera, pero no hay explicación. En principio se cree que actuó solo, pero no se descarta ninguna hipótesis", sentenció.

También afirmó que, al no poder comprender el accionar del imputado, les queda creer que actuó por "envidia y celos". "Nosotros estamos tratando de buscarle la vuelta al caso para saber qué fue lo que pasó porque el pibe no ha dicho nada todavía. Por el momento, la fiscalía sigue trabajando y ya recabó muchas pruebas. Ahora tienen cuatro meses más para continuar con la investigación", concluyó.

Detalles del violento crimen

Según la teoría de la Fiscalía, el 5 de septiembre de 2026 el imputado contactó a Nicolás y lo invitó a tener una cita doble con unas chicas en una plaza de Centenario. Campodónico se valió de la relación de amistad que los unía para citarlo a un sector cercano a la calle Pucará al 730, una zona aislada y de difícil acceso del parque industrial.

La fiscal del caso, Lorena Juárez explicó: “El acusado con quien mantenía una relación de amistad con el fin de invitarlo diciéndole que iban a tener una cita con dos amigas, quienes previamente lo habrían invitado, acordando el supuesto encuentro en una plaza de Centenario”.

Nicolás, por la confianza que le tenía al acusado, acudió al lugar y una vez allí, se trasladaron hasta un cañadón debajo de una loma. El imputado llevó a la víctima a un sector de bardas del Parque Industrial de Centenario, próximo al lugar conocido como "Chile loco", que es una especie de desarmadero de autos, una zona sin cámaras, con tránsito casi exclusivo de camionetas petroleras y escasa iluminación.

Sebastián Fariña Petersen

En ese contexto, lo atacó con una piedra de gran tamaño y lo golpeó al menos 12 veces. Nicolás sufrió un traumatismo craneoencefálico que causó su muerte.

“Valiéndose de la relación de amistad que mantenían para poder actuar sobre seguro y cumplir su fin de darle muerte mediante la utilización de una piedra le provocó múltiples lesiones en la zona de la cabeza las que causaron el deceso de la víctima”, indicó Juárez.

Luego del ataque, el acusado permaneció en el lugar hasta constatar que la víctima había dejado de respirar y se retiró cerca de las 18:20 del sábado 5 de septiembre. Sin embargo, entre el 6 y 11 de septiembre, el imputado regresó al lugar para ocultar el cuerpo. En ese sentido, lo prendió fuego y posteriormente puso dos neumáticos encima para esconder el cadáver.