Rock, nostalgia y humor: los espectáculos que llegan a Neuquén este fin de semana

Grandes artistas forman parte de la agenda de espectáculos que tendrán Neuquén y el Alto Valle a partir del jueves.

El segundo fin de semana de noviembre llegará con una agenda cargada de música, humor y propuestas para distintos públicos en Neuquén y el Alto Valle. Desde los clásicos del rock nacional hasta las canciones que marcaron a toda una generación, habrá varias alternativas para quienes quieran salir y disfrutar de espectáculos en vivo durante los próximos días.

La nostalgia será protagonista este jueves 12 de noviembre con la llegada de Pablo Cordonet a Neuquén. El actor, músico y comediante presentará su espectáculo "Vengo de los 80's", una propuesta que combina humor, música en vivo y recuerdos de una década que dejó una marca profunda en varias generaciones.

La función será a las 21 en el Casino Magic de Neuquén. A través de monólogos, situaciones cotidianas y referencias culturales, Cordonet propone recorrer aquellos años en los que la música, los objetos y las costumbres tenían un significado particular. El espectáculo busca recuperar experiencias compartidas por quienes crecieron durante esa época, pero también invita a mirar con humor las diferencias entre aquellos tiempos y la vida actual. La propuesta incluye una banda en vivo que acompaña el recorrido musical con algunos de los grandes éxitos de los años 80.

Con más de 25 años de trayectoria en escenarios argentinos e internacionales, Cordonet combina su experiencia como actor, músico y director para construir un show que mezcla comedia, teatro y música. La propuesta tendrá una segunda presentación el sábado 14 de noviembre, a las 21, en el Centro Cultural R.A. de Cipolletti. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de EntradaUno.

Ciro y Los Persas regresan al Ruca Che con los clásicos del rock

El viernes 13 de noviembre será el turno del rock nacional. Ciro y Los Persas volverán a Neuquén para presentarse en el Estadio Ruca Che, en una noche que promete reunir a distintas generaciones de seguidores de Andrés Ciro Martínez.

La banda llegará con un repertorio que recorrerá los principales éxitos de su etapa solista, además de aquellas canciones de Los Piojos que siguen ocupando un lugar especial entre los clásicos del rock argentino. La presentación será una nueva oportunidad para encontrarse con un artista que construyó una extensa trayectoria en la música nacional, primero como líder de Los Piojos y luego al frente de su actual proyecto musical.

Con una propuesta caracterizada por la potencia de sus presentaciones y la conexión con el público, Ciro y Los Persas buscarán convertir el Ruca Che en escenario de una noche de canciones conocidas, guitarras y mucho rock. El recital está programado para este viernes 13 de noviembre en el estadio neuquino. Las entradas pueden adquirirse a través de los canales de venta habilitados para el espectáculo.

Flor Bertotti llega con la despedida de "Otra Vuelta"

El sábado 14 de noviembre tendrá uno de los encuentros más esperados por los seguidores de Flor Bertotti. La actriz y cantante se presentará en el Estadio Ruca Che de Neuquén con "Otra Vuelta", el espectáculo con el que recorre los escenarios y se prepara para despedirse de esta exitosa etapa musical.

La presentación tendrá un condimento especial: será parte del tramo final de una gira que consiguió una importante respuesta del público en distintas ciudades y países. El fenómeno también se reflejó en Buenos Aires, donde anunció ocho funciones agotadas en el Teatro Gran Rex.

El show propone un recorrido por canciones que acompañaron a varias generaciones, con una puesta en escena que combina música, cambios de vestuario y momentos cargados de recuerdos. La artista construyó una conexión particular con el público a partir de su trayectoria en la televisión y la música. Por eso, muchas de las canciones que forman parte del espectáculo despiertan recuerdos entre quienes siguieron sus trabajos desde sus primeros años de carrera.

"Después de presentarnos en tantos países y vivir tantas emociones, pensábamos que no podíamos superar tanta felicidad", expresó Bertotti al anunciar la despedida de la gira. También contó que la decisión de cerrar esta etapa en Argentina tuvo un significado especial.

La función en Neuquén está prevista para el sábado 14 de noviembre en el Estadio Ruca Che. Las entradas se comercializan a través de EntradaUno.