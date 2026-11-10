Misterio en Plottier: vecinos vieron caer telas blancas desde una avioneta en el barrio Los Cerezos

Ocurrió cerca de la Escuela 106. Aseguran que vieron una avioneta y dos objetos blancos que se desplegaron en el aire antes de caer en una zona residencial.

Una escena inesperada sorprendió el sábado por la tarde a vecinos del barrio Los Cerezos de Plottier . Eran las 16.05 y una familia estaba en el patio de su casa cuando observó pasar una avioneta de color blanco y, casi al mismo tiempo, vio cómo dos objetos del mismo color se desprendían en el aire y comenzaban a desplegarse mientras descendían hacia el suelo.

Uno de esos elementos terminó cayendo muy cerca de su vivienda. Cuando pudieron observarlo con mayor detenimiento, descubrieron que no se trataba de un objeto compacto, sino de una tela blanca, larga y con algunas manchas rojizas. La escena llamó la atención de otros habitantes de ese barrio en la zona Oeste de Plottier, quienes también aseguraron haber visto la aeronave y el desprendimiento de materiales desde el cielo.

El episodio ocurrió en Los Cerezos 1 , en inmediaciones de la Escuela 106, y motivó la intervención de Defensa Civil de Plottier. Sin embargo, pese a que los equipos municipales lograron recuperar varios paños que habían quedado en el terreno, hasta el momento no pudieron establecer de dónde provenían ni por qué aparecieron en ese lugar.

“Estábamos en el patio cuando vimos caer dos objetos de color blanco desde una avioneta. Se fueron desarmando en la bajada del cielo, era una tela que se iba desplegando en el aire”, relató una vecina a LM Neuquén.

La mujer contó que uno de los elementos cayó frente a su casa y que el otro terminó un poco más lejos. Otros vecinos les comentaron que habían observado más caídas en distintos puntos del barrio, aunque la familia pudo identificar al menos dos.

La tela tenía manchas rojizas y estaba muy sucia. Según describió la vecina, algunos paños eran tan largos que podían alcanzar aproximadamente una cuadra y media. La presencia de los materiales generó preocupación entre las familias, especialmente porque había chicos en el lugar.

La mujer contó que les pidieron a los niños que no tocaran las telas hasta saber de qué se trataba, aunque no todos hicieron caso. También señaló que, cuando llegaron las funcionarias de Defensa Civil y comenzaron a juntar los elementos con guantes, algunas manifestaron molestias en los ojos al manipularlos.

Defensa Civil retiró tres paños de friselina

La directora de Defensa Civil de Plottier, Corina Vidal, confirmó que el organismo tomó conocimiento de la situación a partir de un video que recibió el sábado por la tarde. En las imágenes se observaba una aeronave y una tela blanca que caía desde el cielo.

A partir de ese aviso, personal municipal se trasladó hasta el sector de Los Cerezos 1 para constatar lo ocurrido y retirar los materiales. Vidal explicó que encontraron una importante cantidad de tela blanca, que identificaron como friselina, distribuida en varios pedazos.

Según explicó, los elementos no tenían olor ni presentaban a simple vista alguna característica que permitiera determinar su procedencia. El personal los reunió, los colocó en bolsas y los trasladó al Centro de Transferencia para su disposición.

Vidal indicó que intentó averiguar qué podía haber ocurrido y que, ante la falta de respuestas, envió una nota al aeropuerto para consultar si tenían información sobre alguna actividad que pudiera explicar la aparición de los paños. Sin embargo, hasta el momento de la consulta no había recibido una contestación.

La vecina, por su parte, aseguró que el llamado de emergencia se realizó primero a Bomberos, desde donde los derivaron a Defensa Civil. Según su relato, los equipos llegaron aproximadamente 20 minutos después del aviso.

Qué dijeron desde el aeropuerto

Ante la consulta de este diario, desde el Servicio Meteorológico que funciona en el aeropuerto explicaron que una de las actividades que realizan habitualmente son los radiosondeos, un procedimiento en el que una radiosonda es transportada por un globo que asciende en la atmósfera.

Según detallaron, cuando el globo explota, el dispositivo puede caer en cualquier lugar, ya que no cuenta con una trayectoria guiada. Sin embargo, aclararon que esa actividad no se realizó el sábado en cuestión.

“De igual manera, el día que mencionás no se hizo este trabajo, y mucho menos se lanza algún objeto desde una aeronave”, señalaron desde el organismo.

La explicación descartó que los materiales encontrados en Los Cerezos estuvieran vinculados con un radiosondeo realizado ese día y también negó que desde el Servicio Meteorológico se hubiera arrojado algún elemento desde una avioneta.