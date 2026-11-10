Semana calurosa y fuertes ráfagas de viento en Neuquén: así estará el tiempo

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó un tramo de la semana atravesado por temperaturas cálidas. Pero también habrá viento.

La primavera aterrizó en Neuquén con temperaturas cálidas que superarán los 30 grados esta semana, aunque también se esperan días con fuertes ráfagas de viento.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó un tramo de la semana atravesado por temperaturas cálidas, panorama que derivará hacia el jueves en condiciones inestables, ráfagas severas de viento y una posterior caída en las temperaturas.

Según el pronóstico del tiempo, para este martes 10 de noviembre , durante el día se espera un ambiente veraniego y cielo mayormente despejado, alcanzando una temperatura máxima de 32°C, con vientos del sudoeste a 31 km/h y ráfagas que soplarán a 37 km/h. Hacia la noche, la cobertura nubosa aumentará a mayormente cubierto, fijando una mínima de 13°C y vientos del sudoeste a 35 km/h con ráfagas de 54 km/h.

El miércoles 11 de noviembre se mantendrán las temperaturas elevadas en toda la capital provincial. Durante el día se aguarda un cielo completamente cubierto y una temperatura máxima que llegará a los 31°C, acompañada por vientos del oeste a 19 km/h y ráfagas de idéntica velocidad. Por la noche del miércoles, la nubosidad se reducirá levemente a mayormente cubierto, marcando una mínima de 15°C con vientos que rotarán al sur a 13 km/h y ráfagas que ascenderán a los 28 km/h.

Cuándo llega el fuerte viento a Neuquén

El jueves 12 traerá el cambio más drástico en las condiciones meteorológicas. Durante el día, se prevé inestabilidad con una temperatura máxima de 28°C y una intensificación notable del viento del sudeste, que soplará a 53 km/h con ráfagas sostenidas de la misma intensidad.

Durante la noche se mantendrá el ambiente con fuertes ráfagas bajo un cielo parcialmente nublado, con un brusco descenso de la temperatura mínima hasta los 5°C. Se prevé vientos fuertes del sudeste que treparán a los 57 km/h e impulsarán ráfagas severas de hasta 70 km/h.

Para el viernes 13 se consolidará el ambiente fresco en la región. Para el día se espera un cielo totalmente cubierto y una temperatura máxima que se replegará a los 21°C, sintiéndose vientos del sudeste a 34 km/h con ráfagas de la misia intensidad. Al llegar la noche, persistirá el cielo mayormente cubierto, con una temperatura mínima de 6°C con vientos rotando al este a 23 km/h y ráfagas de 34 km/h.

Finalmente, el sábado 14 de noviembre iniciará el fin de semana con una paulatina recuperación térmica. Durante el día se anticipa un cielo mayormente cubierto con una máxima de 25°C, vientos del sudeste a 22 km/h y ráfagas de 22 km/h. El cierre del sábado, por la noche, se dará con un panorama cubierto por completo, una mínima de 15°C y vientos del sudoeste soplando a 25 km/h con ráfagas leves que no superarán los 25 km/h.