Con sus propias manos: dos jóvenes fabricaron los pilares que le dan luz a todo su pueblo

No se fueron a buscar trabajo a otro lado. Se quedaron en Los Chihuidos y montaron su propia fábrica de pilares de luz para que ninguna casa del pueblo quede sin conexión. Ya tienen listos los primeros y ahora sueñan con venderle a Añelo.

Emanuel Rojas y Nazareno Fuentealba no esperaron que alguien venga a resolverles la vida. Cuando en Los Chihuidos llegó la luz de las 24 horas y cada vivienda tuvo que tener su pilar reglamentario, vieron la oportunidad y la agarraron con las dos manos.

Emanuel tiene 29 años. Nazareno, 19. Son del pueblo, se conocen de toda la vida y comparten lo mismo: sentido de pertenencia , amor por su tierra y ganas de emprender en beneficio de sus vecinos.

En vez de comprar los pilares afuera, en una ciudad grande, con flete caro y espera de semanas, decidieron fabricarlos ellos mismos, ahí, en su pueblo.

Montaron una pequeña fábrica con moldes premoldeados, consiguieron un aporte de la Secretaría del Interior para comprar esos moldes y un aporte inicial de Provincia para los materiales, y se pusieron a trabajar.

Hoy ya tienen hechos 68 pilares, casi todos los que necesitan las familias del lugar. Los hacen monofásicos, con salida aérea y también subterránea, y los venden de contado o financiados, para que ningún vecino se quede afuera por no poder pagarlo de una vez.

No son empleados de la comuna. Es su emprendimiento. Y mientras fabrican, además, están haciendo el curso de gasista matriculado.

La idea ya está puesta en lo que viene: si aparecen ventas, sumar dos jóvenes más. Y ya tienen los moldes para ampliar el rubro y empezar a hacer placas y columnas de cemento para paredones.

Por qué nació este emprendimiento

Antes, las bajadas a las casas en Los Chihuidos eran precarias: un cable directo que entraba a la casa, sin pilar, sin seguridad.

Con la llegada de la línea de media tensión, eso cambió. Cada vivienda tuvo que tener su pilar reglamentario. En ese momento la comuna, en lugar de salir a comprar afuera, impulsó que el trabajo lo hagan los jóvenes del lugar.

El acompañamiento fue clave: la comuna puso el proyecto y la gestión, la Provincia, a través de la Secretaría del Interior que conduce Gustavo Coatz, aportó los moldes y los materiales iniciales.

Es el mismo modelo que hizo posible el cambio más grande del pueblo: que los recursos de Vaca Muerta no queden solo como riqueza lejana, sino que se transformen en obras concretas en el interior profundo.

Gabriel Rojas -presidente de la Comisión de Fomento- en diálogo con LM Neuquén lo dijo con orgullo. Sabe que esto no es solo cemento y moldes. Es futuro. Es que Emanuel y Nazareno se queden, que otros pibes vean que se puede, y que el pueblo no se vacíe.

"Ya hace ocho meses que tenemos energía eléctrica las 24 horas y ha sido un cambio de vida para nosotros. Antes, después de las 12 de la noche, estaba todo oscuro. Hoy hay iluminación en las calles, pudimos poner riego con bombas y los chicos se levantan con luz", contó el jefe comunal.

Dónde es y qué pasó antes

Los Chihuidos es una pequeña localidad y comisión de fomento del departamento Añelo. Queda a 206 km de Neuquén capital y a 100 km de Añelo, y se llega por la Ruta Provincial 1. Está en plena meseta patagónica, entre bardas y cerros, cerca de Aguada San Roque.

Tiene 30 años de vida institucional. Fue creada como Comisión de Fomento el 17 de septiembre de 1996.

Durante esos 30 años vivió a oscuras. Un ruidoso generador a gasoil daba luz solo 13 horas por día, con cortes permanentes en invierno, mercadería perdida en los comercios y chicos que se levantaban a las 6 de la mañana a alumbrarse con el celular para ir al CPEM 107 de Aguada San Roque, a 70 km, donde cursan el secundario porque en el pueblo no hay.

Todo cambió el 3 de marzo de 2026, cuando el gobernador Rolando Figueroa y Gabriel Rojas inauguraron el Parque Solar "Los Chihuidos".

El parque tiene 288 paneles fotovoltaicos de 200 kW y un banco de baterías de ion-litio de 545 kWh, con hasta dos días de autonomía. Es un sistema híbrido solar-diésel que redujo más del 70% el consumo de combustible. Fue financiado por Pan American Energy (PAE) e YPF, coordinado por la Provincia y operado por el EPEN.

El empuje de la juventud para traccionar trabajo local

Fabricar en el pueblo tiene un valor enorme. Se elimina el costo de transporte e intermediación, el dinero queda en la localidad y se deja de depender de proveedores de grandes ciudades.

Pero sobre todo, es un ejemplo. Dos jóvenes demuestran que no hay que emigrar para generar impacto real. Refuerzan el arraigo, el sentido de pertenencia y diseñan pilares adaptados al clima y al terreno de su propio pueblo, que además mejoran la seguridad vial y la calidad de vida.

Ya están en contacto con Añelo, que está creciendo mucho, para vender pilares allí si se compran en buena cantidad.

El acompañamiento de la comuna y la provincia

Nada de esto fue solo. La comuna puso el proyecto, la gestión y el acompañamiento. La Provincia, a través de la Secretaría del Interior, aportó moldes y materiales iniciales para que el emprendimiento arranque.

Es el mismo modelo que hizo posible el parque solar: que Vaca Muerta no sea solo un destino aislado de riqueza, sino un trampolín para motorizar obras en el interior.

El secretario del Interior, Gustavo Coatz, tuvo un rol fundamental tanto en el parque solar como en este emprendimiento. Su línea es clara: terminar con las desigualdades históricas de localidades que estaban al lado del auge petrolero y sin servicios básicos.

Así, sin más. Pasaron de la oscuridad a tener luz 24 horas. Y ahora, dos jóvenes de 19 y 29 años, con sus propias manos, son los que llevan esa luz, en forma de pilares, a la casa de cada vecino. -