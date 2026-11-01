A fuerza de consensos, Figueroa amplió la rebaja de la luz

Consiguió ampliar el descuento del 30% en la electricidad a las ciudades abastecidas por cooperativas. Se suma a una transformación provincial que combina desarrollo económico, obra pública, cambios institucionales y políticas destinadas a mejorar la vida de los neuquinos.

La rebaja del 30 por ciento en las facturas de electricidad acaba de dar un paso decisivo: dejó de ser una medida exclusiva para los usuarios del EPEN y se extenderá también a las localidades abastecidas por cooperativas. El acuerdo alcanzado por el gobernador Rolando Figueroa permitirá que unos 250.000 usuarios residenciales de Neuquén capital, Plottier, Zapala y Cutral Co accedan al beneficio. Una decisión que ahora tendrá alcance mucho mayor.

Hay una diferencia importante entre ambas etapas. Cuando, hace apenas una semana, se anunció la Tarifa Neuquina para los clientes del EPEN, la Provincia pudo instrumentarla a través de su propia empresa energética. Para llevarla a las ciudades donde prestan servicio entidades cooperativas, en cambio, fue necesario sentar a la misma mesa a intendentes y dirigentes de instituciones privadas, conciliar intereses y encontrar una fórmula compartida. El entendimiento se tradujo en un compromiso concreto: reducir un 30% los cargos fijos y variables de las boletas, con el esfuerzo coordinado de los distintos actores.

Ese recorrido permite observar una dimensión de la gestión que no se mide exclusivamente en presupuestos ni en kilómetros de rutas: la capacidad de construir acuerdos para que una política pública pueda superar las diferencias administrativas, institucionales y sectoriales. Los municipios deberán promover las ordenanzas correspondientes y las cooperativas adecuar sus mecanismos para instrumentar la rebaja. Quienes completen la inscripción hasta el 10 de noviembre podrán recibir el descuento en la factura con vencimiento en diciembre. El resultado esperado es que una política energética alcance a familias de distintas ciudades, independientemente de quién distribuya la electricidad.

La iniciativa tampoco aparece aislada del momento que atraviesa Neuquén. Desde diciembre de 2023, la provincia reorganizó sus prioridades alrededor de un esquema que combina la aceleración de Vaca Muerta con planificación, infraestructura y desarrollo territorial. Las rutas, las escuelas, las viviendas y los centros de salud forman parte de esa agenda, al igual que las inversiones en seguridad y el fortalecimiento de los servicios públicos. El desafío consiste en que la riqueza que genera la actividad energética se traduzca en mejoras concretas para quienes viven en la provincia.

Los indicadores económicos permiten dimensionar ese proceso desde otro lugar. Neuquén se destaca por la creación de empleo privado, la incorporación de empresas, la reducción de la pobreza y la evolución de las ventas comerciales. No son variables menores en una economía que busca ampliar su actividad más allá de la producción hidrocarburífera. El crecimiento necesita convertirse en trabajo, consumo y oportunidades, y también llegar a las distintas regiones para evitar que sus beneficios queden concentrados en unos pocos sectores.

A ese movimiento económico se suma una agenda institucional que introdujo modificaciones sobre prácticas que durante años formaron parte del funcionamiento político y administrativo. La eliminación de las jubilaciones de privilegio, los controles toxicológicos a funcionarios y legisladores, la Ficha Limpia, la reducción de la planta política y el recorte de gastos considerados innecesarios integran un mismo proceso de ordenamiento de recursos. En esa línea, parte de los fondos liberados se destinó a las becas Gregorio Álvarez, que acompañan las trayectorias educativas desde el jardín de infantes hasta la educación superior.

En ese contexto, el 55,8% de imagen positiva que registró Figueroa en la medición de octubre de CB Global Data constituye otro dato de la coyuntura política neuquina. El relevamiento también señaló una mejora respecto del mes anterior. Naturalmente, una encuesta no reemplaza los resultados de una gestión ni resuelve los desafíos pendientes, pero permite incorporar una referencia sobre cómo es valorada la conducción provincial por la población de su propio distrito.

La ampliación de la Tarifa Neuquina deja una cuestión que va más allá de una factura de electricidad: cuando existen objetivos compartidos, las diferencias entre jurisdicciones y prestadores pueden convertirse en espacios de negociación y no necesariamente en obstáculos. Que 250.000 usuarios puedan acceder a una reducción del 30% es el resultado concreto de ese entendimiento. El desafío será sostener el beneficio, mejorar la eficiencia del sistema y conseguir que el crecimiento energético continúe traduciéndose en mejores condiciones de vida para los neuquinos.