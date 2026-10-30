Murcielagos en Neuquén: qué hacer si encontrás uno dentro de tu casa, cómo atraparlo y a quién llamar

Luego de la aparición de un video con murciélagos ingresando a un edificio de la Galería Jardín leé acá qué tenés que hacer para no correr peligro.

Un video mostraba un gran número de Murcielagos en un edificio céntrico.

La presencia de murciélagos en edificios y viviendas de Neuquén genera preocupación entre los vecinos , especialmente durante la primavera, cuando estos animales retoman su actividad después del período de hibernación. En los últimos días, las imágenes de decenas de ejemplares saliendo de una ventana de un edificio céntrico y las denuncias por su aparición en una escuela de Plottier volvieron a poner el tema en agenda. Ante este escenario, desde la Municipalidad de Neuquén explicaron qué hacer si se encuentra un murciélago dentro de una vivienda y cuáles son los cuidados que deben tener las personas.

Fernando Saiz, veterinario y director de Epidemiología y Laboratorio de Vectores, dependiente de la Subsecretaría de Ciudad Saludable, explicó a LM Neuquén que los murciélagos son parte de la fauna habitual de la ciudad. Se trata de una especie insectívora que cumple una función importante en el equilibrio ecológico, ya que se alimenta de insectos.

“Es una fauna habitual de la ciudad, una fauna urbana. Es un bichito insectívoro que hace un equilibrio ecológico con el tema de los insectos. Le hace bien a la ciudadanía, pero son feos”, describió.

Fernando Saiz, veterinario y director de Epidemiología y Laboratorio de Vectores, dependiente de la Subsecretaría de Ciudad Saludable.

Sin embargo, más allá de su función en el ambiente, Saiz advirtió que estos animales pueden ser reservorios naturales del virus de la rabia. Esto significa que pueden portar el virus sin presentar síntomas visibles, por lo que recomendó evitar cualquier contacto directo.

Si una persona encuentra un murciélago dentro de su casa, la primera indicación es no intentar agarrarlo con las manos. Según explicó Saiz, si el animal está en el piso y no puede volar, se puede utilizar un recipiente para cubrirlo y luego trasladarlo a una caja.

“Hay que atraparlo sin tocarlo. Si está adentro de una casa, en el piso, para atraparlo se puede usar un balde dado vuelta y una madera para despegarlo de la pared, ponerlo en una caja y colocarle un peso arriba”, detalló.

También mencionó que puede utilizarse una caja de zapatos y que, si resulta necesario manipular el recipiente, se deben usar guantes para evitar el contacto directo con el animal.

Una vez que el murciélago está contenido, el paso siguiente es comunicarse con el área municipal correspondiente. Saiz explicó que el equipo de la Municipalidad de Neuquén puede retirar el ejemplar de la vivienda y trasladarlo para su análisis.

Para solicitar que se retire de una vivienda un murciélago los vecinos pueden llamar al 2995 76-4393 o al 4491217, interno 147 atención al ciudadano.

“Si una nos llama, nosotros lo retiramos. No hacemos la maniobra de captura, porque no tenemos permitido entrar a las viviendas. Por eso es importante que puedan atraparlo y comunicarse con nosotros”, señaló.

El objetivo es que el animal llegue al laboratorio para determinar si presenta el virus de la rabia. A partir de ese resultado, las autoridades pueden establecer si corresponde realizar alguna acción preventiva, como la vacunación de personas o animales que hayan estado expuestos.

Qué pasa si hubo contacto con una persona o una mascota

Uno de los puntos centrales de la recomendación es qué hacer si alguien tocó al murciélago. En ese caso, Saiz indicó que la persona debe concurrir al centro de salud más cercano para recibir atención y evaluar la necesidad de vacunación antirrábica.

La situación también requiere atención si en la vivienda hay perros o gatos que pudieron haber tenido contacto con el animal. El funcionario explicó que se debe realizar un control antirrábico, por lo que recomendó consultar con un veterinario.

Según detalló, se controla la aparición de síntomas en las mascotas y, si durante los 10 días posteriores no presentan signos de la enfermedad, se aplica la vacuna correspondiente.

Entre las señales que deben observarse mencionó la falta de coordinación, las dificultades para masticar y tragar y los problemas para comer o tomar agua.

Por eso, ante la aparición de un murciélago dentro de una casa, el funcionario insistió en que es importante informar la situación y no resolverla por cuenta propia. El análisis del ejemplar permite determinar qué medidas de prevención deben adoptarse para las personas y los animales que pudieron estar en contacto.

Por qué aparecen más murciélagos en primavera

Saiz explicó que durante septiembre y octubre suele incrementarse la actividad de estos animales, que atraviesan un período de hibernación durante los meses más fríos y comienzan a salir nuevamente cuando llega la primavera.

En ese sentido, señaló que este año se espera una temporada de temperaturas más bajas y prolongadas, por lo que la actividad de los murciélagos podría extenderse durante más tiempo.

El veterinario recordó que, aunque su presencia puede generar temor o rechazo, cumplen una función ecológica al alimentarse de insectos. El problema aparece cuando ingresan a las viviendas o cuando se produce un contacto con personas o mascotas.

Por eso, el mensaje de la Municipalidad es evitar tocarlos, contenerlos de manera segura si se encuentran dentro de una casa y comunicarse con el Laboratorio de Bienestar Animal para informar lo ocurrido y recibir indicaciones.

La recomendación es no intentar matarlos ni descartarlos sin consultar: el ejemplar puede ser necesario para realizar los análisis que permitan determinar si existe riesgo de rabia y definir las medidas sanitarias que correspondan.