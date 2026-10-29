Un trabajador murió aplastado por dos contenedores que cayeron de un montacargas y todo quedó grabado

El autoelevador trasladaba los contenedores desde el interior de una fábrica hacia una calle. Imágenes sensibles.

Una trágica muerte ocurrió en una empresa, cuando un trabajador murió aplastado por dos contenedores que cayeron de un autoelevador. El accidente ocurrió cuando un compañero manejaba la máquina y se detuvo repentinamente frente a su compañero. El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El episodio ocurrió el pasado 22 de octubre en el Parque Industrial My Phuoc 3, en Ciudad Ho Chi Minh en Vietnam, y las imágenes comenzaron a viralizarse en las últimas horas.

Según revelaron, el autoelevador trasladaba dos contenedores desde el interior de una fábrica hacia una calle de circulación interna cuando sufrió un desperfecto y se detuvo de manera repentina.

La frenada brusca hizo que la carga pierda estabilidad y cayera sobre la calzada, justo cuando otro empleado circulaba por el sector con láminas de cartón en sus brazos.

Al advertir el accidente, otros trabajadores se acercaron rápidamente para asistir a la víctima e intentar liberarla. Sin embargo, el impacto le provocó heridas mortales y el hombre falleció como consecuencia del aplastamiento, según se informó.

Investigan la muerte del trabajador

Pese a haber sido trasladado de urgencia a un hospital local, el trabajador, identificado como THT, murió a causa de la gravedad de las heridas.

Según la información difundida por las autoridades de la zona industrial de Ciudad Ho Chi Minh, el conductor del montacargas tenía la certificación necesaria para operar ese tipo de maquinaria.

A su vez, la compañía colabora con las autoridades para investigar las circunstancias del accidente y determinar qué provocó la caída de los contenedores.

Este miércoles, en la misma ciudad vietnamita, las autoridades informaron que el Cuerpo de Bomberos y Rescate de la Policía de Ciudad Ho Chi Minh rescató rápidamente a un hombre que se electrocutó y cayó sobre el techo de una casa lindante.

La víctima era un hombre de 67 años. Los oficiales y soldados implementaron rápidamente un plan de rescate utilizando una camilla y un arnés de rescate para sujetar firmemente el cuerpo de la víctima, y luego la redujeron cuidadosamente al suelo de forma segura. Inmediatamente después, la víctima fue entregada al Hospital General de Gia Dinh (instalación 2) para su posterior seguimiento y tratamiento.

Murió aplastado por su camioneta cuando la arreglaba: lo encontró su hija tras varios días

Un trabajador rural de 54 años murió aplastado por su propia camioneta mientras la estaba arreglando, mientras se encontraba solo en un campo cercano a la localidad Las Plumas, en plena meseta de Chubut.

El hombre, oriundo de la ciudad de Trelew, fue encontrado por su hija, que viajó hasta el lugar después de varios días sin poder comunicarse con él: no le respondía las llamadas.

El terrible hallazgo fue el martes 15 de septiembre de 2026, luego de que la mujer recorriera los más de 200 kilómetros que separan Trelew con el establecimiento ubicado en dirección oeste.

Muy preocupada por la falta de noticias de su padre, finalmente tomó la decisión de trasladarse personalmente. Cuando finalmente llegó al campo, se enfrentó a lo peor: su padre yacía sin vida debajo del vehículo.

Según las primeras informaciones, el hombre se encontraba solo trabajando sobre un desperfecto mecánico en la camioneta, cuando el vehículo se desplazó y terminó aplastándolo.