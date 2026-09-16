Murió aplastado por su camioneta cuando la arreglaba: lo encontró su hija tras varios días sin respuesta

El hombre de 54 años había ido solo a trabajar en un campo de Chubut. Aparentemente, el vehículo se desplazó y se le vino encima. Investiga la justicia.

Murió aplastado por su propia camioneta cuando la arreglaba: lo encontró su hija tras varios días sin respuestas (foto de archivo).

Un trabajador rural de 54 años murió aplastado por su propia camioneta mientras la estaba arreglando, mientras se encontraba solo en un campo cercano a la localidad Las Plumas , en plena meseta de Chubut .

El hombre, oriundo de la ciudad de Trelew , fue encontrado por su hija, que viajó hasta el lugar después de varios días sin poder comunicarse con él: no le respondía las llamadas.

El terrible hallazgo fue el martes 15 de septiembre de 2026 , luego de que la mujer recorriera los más de 200 kilómetros que separan Trelew con el establecimiento ubicado en dirección oeste.

Muy preocupada por la falta de noticias de su padre, finalmente tomó la decisión de trasladarse personalmente..

Cuando finalmente llegó al campo, se enfrentó a lo peor: su padre yacía sin vida debajo del vehículo.

Qué se sabe del accidente

Según las primeras informaciones, el hombre se encontraba solo trabajando sobre un desperfecto mecánico en la camioneta, cuando el vehículo se desplazó y terminó aplastándolo.

Pero las causas exactas del accidente todavía son materia de investigación, según informó Diario Jornada..

El accidente ocurrió cerca de la localidad de Las Plumas, y la hija del trabajador rural manejó 200 kilómetros para ir a ver qué pasaba con su padre.

En el lugar intervino personal de la Comisaría de Las Plumas, que llevó adelante las primeras actuaciones para reconstruir cómo ocurrió el hecho.

Tras las diligencias y pericias de la policía provincial, el cuerpo la víctima del accidente fue trasladado hasta Trelew, la ciudad de la que era oriundo, para que fuera entregado a sus familiares.

La muerte de un operario vial en Chubut

El caso se conoce poco tiempo después de una tragedia similar que terminó con la vida de un trabajador vial de Chubut.

Hugo Fabián Calderero, maquinista de 56 años oriundo de Trevelin, murió el 30 de julio de 2026 al caer con una motoniveladora por un barranco de unos 50 metros de altura sobre la Ruta Nacional 260, en el sector conocido como la bajada de la Cancha.

El hombre formaba parte del equipo del Operativo Invernal 2026 de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y sufrió el accidente cuando trabajaba de noche en el despeje de nieve de ese camino, en medio de un invierno crítico.

Según trscendió en ese momento, la tragedia se suscitó en condiciones de muy baja visibilidad y con nieve y hielo en el camino, factores que podrían haber sido determinantes.

La ruta, que conecta la Ruta Nacional 40 con el paso internacional Lago Blanco/Huemules, en el límite con Chile, es una de las que se vio más complicada por las fuertes nevadas que desde hacía una semana afectaban la región cordillerana de toda la Patagonia..

Al costado del camino, a la altura del kilómetro 23, todavía permanecía un camión cargado con combustible que había volcado el sábado anterior a causa de las condiciones climáticas y aún no habían podido remover.

Un precipicio de 50 metros

En este contexto, el operario que trabajaba con una motoniveladora New Holland RG 170 en un sector de pendientes pronunciadas cercano al empalme de la Ruta Provincial 51, alrededor de las 22 de aquel jueves de invierno, cayó por un precipicio de unos 50 metros.

Los agentes policiales que acudieron a la emergencia descendieron por la cuesta y encontraron al trabajador que había salido despedido de la cabina.

Estaba cubierto casi por completo por la nieve y con visibles manchas de sangre.

Una enfermera que también intervino en la emergencia confirmó que el operador de la motoniveladora no presentaba signos vitales.

La máquina que se desbarrancó pertenecía a Servicios Río Mayo y había sido subcontratada por otra empresa, Dos Arroyos, que estaba a cargo del mantenimiento invernal de la DNV en las rutas nacionales de la Patagonia.

De acuerdo con lo que se informó, el trabajador tenía 56 años y falleció en el lugar.