A las piñas en pleno centro: estacionó en el ingreso a una cochera, se fue a comprar y desató la ira de un conductor

El violento hecho ocurrió en pleno centro de Neuquén capital, en la concurrida esquina de Alberdi y Buenos Aires.

Un tenso momento se vivió la semana pasada en pleno centro de la capital neuquina, específicamente en la concurrida esquina de Alberdi y Buenos Aires . El descuido de un automovilista que dejó su vehículo mal estacionado para realizar trámites personales provocó la indignación de los vecinos y desató una fuerte discusión en la vía pública.

La secuencia ocurrió en horas de la tarde y fue registrada en video por una joven comerciante del sector, quien desde la ventana de su local decidió filmar el conflicto que se desarrollaba en la calle. Según relató la testigo en las imágenes, una camioneta blanca, aparentemente modelo Toyota Hilux , permaneció detenida durante al menos 20 minutos, bloqueando directamente el ingreso a un garaje privado.

Debido a esta obstrucción, un Toyota Etios Hatchback que intentaba ingresar a la cochera quedó esperando en doble fila sobre la calzada, esperando a que el mal estacionado regrese y entrar al garaje.

Con el correr de los minutos, la congestión vehicular comenzó a generar caos en la cuadra: los automovilistas que circulaban por el lugar, impacientes por la demora, comenzaron a tocar la bocina de manera insistente contra el auto detenido, desconociendo que este se encontraba imposibilitado de avanzar.

Cuando volvió el mal estacionado se desató la violencia

El punto de máxima tensión se alcanzó cuando el conductor de la camioneta reapareció. Al verlo llegar, la persona que llevaba largos minutos esperando para guardar su auto lo enfrentó. Tras una breve discusión que no llega a distinguirse en el video, se puede observar cómo el conductor del Etios, de campera negra, golpea al de la camioneta tres veces apuntando al rostro.

Segundos después del arranque de ira, comenzó a alejarse a los gritos, recriminándole la imprudencia cometida: "¡Hace una hora que estás parado acá!".

Tras el duro cruce y ante la mirada atónita de los transeúntes que caminaban por el sector, se escuchan en el video varias voces señalando el violento accionar del hombre de campera negra: "¿Cómo vas a pegarle flaco?", se oye decir a una voz femenina. "No podés pegarle así", se escucha otra.

Antes de concluir el video, se escucha un último cruce verbal desde lejos entre ambos conductores. El de la camioneta lanzó: "la vas a pagar, no te hagas problema, no te hagas problema". A esto, el de la campera negra responde: "Sí, sí, dale".

Acto seguido, ambos conductores se subieron a sus respectivos vehículos y cerraron la puerta. En el video no se llega a observar si dejaron la escena o esperaron a que llegaran las autoridades.

El video del episodio no tardó en viralizarse, volviendo a poner en debate la falta de convivencia vial y las constantes infracciones por estacionamiento indebido en el microcentro de Neuquén.